Dokument Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+ mimo jiné skloňuje i cíl zajistit takovou důvěru a podmínky všem aktérům vzdělávacího systému, aby se zvýšila jejich důvěra v něj. Mají podle vás pedagogové po loňském roce důvěru v systém? Myslím si, že důvěra ke státu poklesla na samé dno. Ale zároveň to dno může být ještě hlubší.

Poslední měsíce loňského roku byly poměrně vyhrocené, především kvůli škrtům ve školství. Kam se situace posunula po téměř celém čtvrtletí roku 2024?

Řekl bych, že je ještě horší než na konci roku. Vláda chystá změny, které nejenže nijak nereagují na naše požadavky, ale stav ještě zhoršují. Například platy nepedagogických pracovníků – tady se dostatek financí najít nepodařilo. Minulý týden jsme obdrželi konečné rozpočty a ten propad financí je prostě obrovský.

Budou mít ředitelé škol možnosti, jak platy nepedagogickým pracovníkům zvýšit?

Je stále jasnější, že budou muset sahat do balíku peněz pro pedagogy. To znamená, že se může stát, že někteří učitelé už například nesáhnou na odměny, protože peníze na ně nebudou.

Je tohle ten nejpalčivější problém a výzva, která se podle vás bude letos řešit?

Tím, myslím, bude škrtání maximálních počtů proplácených hodin. S tím nikdo nepočítal, tento krok jsme od ministerstva školství nečekali. Průměrně půjde o propad ve výši pěti procent, ale to je jen průměr. Řadu škol čeká obrovské rozčarování, budou se muset rušit hodiny, krátit úvazky. Radost z toho pochopitelně nebudou mít ani rodiče, protože se to zákonitě opře do kvality výuky.

Nový prezident spolku Pedagogická komora Štefan Klíma.

Myslíte si, že se protesty ve školství budou opakovat?

Určitě se to nedá vyloučit. My jsme v situaci, kdy je pro školství všechno krásně vymyšlené na papíře. Stále ale, což není tedy jen otázka posledního roku dvou, nýbrž předchozích deseti let a dál, nejsou peníze. Uvedu příklad – zavedli jsme inkluzi, ale od roku 2025 budeme škrtat asistenty pedagogů. Bylo naslibováno, že se podpoří místa pro školní psychology. I u nich máme čekat krácení peněz na platy. Nedostatek peněz ve školství je problém, který brzdí v podstatě všechno. Ale kroky k nápravě toho stavu nevidíme. Takže prostor pro další protesty tu rozhodně je.

Podle vaší interní ankety by až 81 procent respondentů podpořilo návrh na zřízení Pedagogické komory ČR ze zákona tak, jak už existují jiné profesní komory - třeba lékařská nebo advokátní. Myslíte, že by tento krok mohl postavení pedagogů a jejich vliv na rozhodování státu posílit?

Osobně si myslím, že je potřeba sjednotit pedagogické pracovníky všech druhů školských zařízení, aby dokázali lépe hájit zájmy nejen zaměstnanců škol, ale i žáků a potažmo rodičů ve smyslu kvality vzdělávání. Pro tyto účely je zřízení profesní komory velmi důležité.