Vězni mohou dělat i v call centru. Práce pro ně je ale kvůli covidu málo

Covidová pandemie spustila druhé mříže do věznic. Omezila totiž možnosti odsouzených docházet do zaměstnání. A jejich návrat do pracovního procesu jde po dvou letech různých omezení ztuha. Sice už se neřeší riziko nákazy, ale kvůli válce a nastalé drahotě firmy nemají pro trestance tolik pracovních míst.

Dostatek pracovních míst na trhu je pro úspěšnost zaměstnávání vězňů klíčový. Ilustrační foto | Foto: Shutterstock.com