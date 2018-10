Zaorálek dal Hamáčkovi košem. Do europarlamentu nechce

Jedny volby skončily a další už jsou na obzoru. Jenže ty do Evropského parlamentu (EP) , které se budou konat příští rok v květnu, lidi příliš nezajímají, což se odráží v poněkud laxním přístupu špiček politických stran. Hledají vhodné lídry, ale mnohým to jde ztuha. Před několika dny dal předsedovi ČSSD košem šéf sněmovního zahraničního výboru Lubomír Zaorálek.

„Když se mě teď na to Honza Hamáček zeptal, po pravdě jsem odpověděl, že bych si připadal jako dezertér. Nechystám se kandidovat do EP, protože dost lidí mi řeklo, že by to bralo jako únik do ústraní, důkaz, že to tady nemá smysl, což si nemyslím. Předsedovi jsem ale nedokázal poradit, koho oslovit, aby kandidátku vedl,“ řekl Deníku Zaorálek.

Hamáček se nemůže obrátit ani na současného europoslance Miroslava Pocheho, neboť ten už v den, kdy bylo oznámeno jméno příštího ministra zahraničí Miroslava Petříčka, našemu listu řekl: „V žádném případě nepovedu eurokandidátku ČSSD, budu se angažovat doma.“ Není vyloučeno, že po skončení mandátu se stane Petříčkovým politickým náměstkem.

Babišovy námluvy

Ani Andrej Babiš nemá ještě jasno, kdo bude ANO ve Štrasburku zastupovat. Jeho tým v Evropském parlamentu se rozpadl, Pavel Telička a Petr Ježek se od něj a ANO distancovali. Český premiér si přitom uvědomuje, že složení EP se může proměnit a silnější mandát mohou získat protiunijní strany. Proto je na stole i možnost spojit se ve volbách do nové formace s hnutím République en Marche francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Poslanci ANO jsou v nejevropštější frakci ALDE, což odpovídá Macronovu záměru vytvořit silné „progresivně smýšlející“ uskupení jako protiváhu euroskeptických stran.

„Zatím není nic černé na bílém, o spolupráci s ANO v kontextu s volbami do EP se bavíme. Je samozřejmě důležité, aby ANO pokračovalo v barvách demokratických a liberálních stran. Pokud vím, o žádné změně v současnosti neuvažuje,“ sdělila Deníku europoslankyně za ANO Dita Charanzová. Jasno nemá ani šéf TOP 09 Jiří Pospíšil, který nedávno uspěl ve volbách do pražského magistrátu, byť sám v radě neusedne. „Není to téma dne, rozhodnu se do konce roku,“ řekl Pospíšil na dotaz, zda povede kandidátku TOP 09 do EP.

Podobně se vyjádřila i mluvčí ODS Jana Havelková: „Ještě vůbec nevíme, kdo bude naším lídrem.“

Opět Konečná

Naopak komunisté už mají hotovo. Nedávné vnitrostranické turbulence byly způsobeny právě bojem o to, kdo povede kandidátku KSČM. První místo si nárokoval bývalý místopředseda Josef Skála, jehož skupina ale pohořela se snahou odvolat Vojtěcha Filipa z postu předsedy. Proto bude opět v čele komunistické listiny známá europoslankyně a místopředsedkyně strany Kateřina Konečná. Skála se objeví až na dalším místě.

Celkově má ČR 21 europoslanců, a to v pěti evropských frakcích. Po čtyřech mají ANO, TOP 09/STAN a ČSSD, po třech KDU-ČSL a KSČM, dva ODS a jednoho Svobodní.