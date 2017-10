Zaorálek s Chovancem jedou do krajů, budou se zpytovat z propadu ČSSD

Volební lídr sociálních demokratů Lubomír Zaorálek a úřadující šéf strany Milan Chovanec navštíví všechny regiony a se straníky budou debatovat o příčinách volebního neúspěchu ČSSD. Poslanecký klub sociálních demokratů se podle Zaorálka poprvé sejde v pátek, favorita na funkci jeho předsedy zatím nechtěl konkretizovat.

Zaorálek po nástupu do funkce volebního lídra objel všechny kraje a diskutoval se straníky, po pádu ČSSD z 20,45 procenta hlasů z voleb 2013 na letošních 7,27 procenta to chce udělat znovu. "Domluvil jsem se s Milanem Chovancem, že bychom postupně navštívili všechny kraje, udělali tuhle bilanci a určité účtování s tím, jak se nám nedařilo v těchto volbách," uvedl.

Po zisku pouhých 15 poslaneckých mandátů zesílila v ČSSD kritika současného vedení, lídři strany však chtějí funkce řešit až na sjezdu na jaře. Grémium ČSSD v neděli navrhlo, aby se mimořádný sjezd uskutečnil 7. dubna v Hradci Králové.

Zaorálek zopakoval, že vidí jako pravděpodobnější opoziční roli ČSSD než její vstup do vlády. Nechtěl však spekulovat, s kým by se vítězné hnutí ANO mohlo dohodnout. "Je tady vítěz voleb, to je ten, který teď vede jednání. Je na něm, aby se dobral nějakého řešení. Není na nás, abychom spekulovali o koalicích," konstatoval.