Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) se při dnešním jednání s čínským velvyslancem v ČR Čang Ťien-minem ohradil proti rušení koncertů českých souborů v Číně. Podle Zaorálka to poškozuje obraz Číny u české veřejnosti a velvyslanec jako zástupce čínské strany v Česku nese za tyto kroky odpovědnost. Čínské velvyslanectví v reakci uvedlo, že Symfonický orchestr Českého rozhlasu (SOČR) odložil návštěvu Číny na základě vlastního rozhodnutí.

"Je to nesmysl. Turné do Číny SOČR plánoval poměrně dlouhou dobu. Produkci měla na starosti zahraniční agentura, která nám oznámila, že se jí nepodařilo získat od čínské strany potřebná povolení, a proto nám doporučuje turné odložit," reagoval dnes Hošna. Orchestr měl v Číně vystupovat během letošního října. Pokud by povolení získal, turné by se uskutečnilo podle plánu, dodal mluvčí.