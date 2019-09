Další rázný krok. Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) napravuje spoušť, kterou v resortu napáchal jeho předchůdce Antonín Staněk. Anuloval jeho rozhodnutí, že šéfem Ústřední knihovnické rady bude automaticky ředitel Národní knihovny, v tomto případě Martin Klecanda. Poslední den ve funkci, tedy 31. července, tak odvolal doyena knihovnické profese Víta Richtera. Učinil tak oznámením v datové schránce. Odborníci to chápali jako facku všem knihovníkům.

„Nechápu, proč by ředitelé knihoven neměli rozhodovat o tom, kdo bude stát v jejich čele a proč by do toho měl vstupovat ministr. Dnes jsem proto podepsal změnu příkazu upravujícího obsazení funkce předsedy Ústřední knihovnické rady (ÚKR). Tím se vracíme k osvědčené praxi, kdy si členové rady volí předsedu ze svého středu,“ řekl Zaorálek Deníku.