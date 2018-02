Zápisy se blíží, poradny jsou kvůli odkladům školní docházky zahlcené

/INFOGRAFIKA/ Rodiče, kteří mají doma předškoláka a chtějí, aby do školy nastoupil až o rok později, nebo si nejsou jisti, zda je na školu připraven, mají nejvyšší čas objednat se do pedagogicko-psychologické poradny. Její posudek je totiž nezbytnou součástí žádosti o odklad, kterou budou odevzdávat v termínu zápisu, tedy začátkem dubna.

Většina pražských poraden už nyní objednává na březnové termíny. „Nyní probíhají v mateřských školách našeho obvodu screeningová šetření školní zralosti.

U dětí, které jsou z jakýchkoli důvodů zralé na odklad školní docházky, se poté domluví odborní pracovníci s rodiči na termínu vyšetření v poradně,“ uvedla ředitelka Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 1, 2 a 4 Galina Jarolímková.

O odkladu rozhoduje i dětský lékař

Při rozhodování by si měl rodič podle odborníků všímat toho, jak dítě mluví, zda dokáže vyprávět kratší příběh, aniž by se v něm ztratilo, a jestli správně vyslovuje. Důležité je i to, zda správně drží tužku a jak detailní je jeho kresba. V neposlední řadě by rodiče měli věnovat pozornost také celkovým sociálním schopnostem dítěte.

Kromě posudku z poradny je nutné k žádosti o odklad doložit ještě doporučení odborného lékaře, obvykle stačí pediatra.

Zápisy do základních škol se v celé republice konají v dubnu. Většina pražských je pořádá hned zkraje měsíce, náhradní termín pak bývá v druhém týdnu. Konkrétní termín vybrané školy rodiče naleznou na webových stránkách dané městské části i samotné základky.

"Preventivní" odklady

Podle učitelů není nutné potomka na zápis učit. „Naopak dítě vhodně ujistěte, že se nemusí ničeho bát. Vše se děje hravou formou, děti často mají pocit, že si hrají,“ popsala zástupkyně ředitelky základní školy v Hloubětíně Hana Maláčková.

Ačkoliv počty odkladů pozvolně klesají, stále do poraden míří rodiče, kteří chtějí docházku posunout „preventivně“. Bojí se, že jejich šestiletému dítěti by se ve třídě plné sedmiletých nedařilo tak dobře. Dvojnásob to platí u škol, které jsou specializované například na matematiku či jazyky. Často také automaticky žádají o odklad rodiče dětí narozených v létě.

Pomohou spádové poradny

„Rozhodně nejsem zastáncem plošných odkladů školní zralosti jenom vzhledem k věku dítěte. Leckdy může být dítě narozené v letních měsících daleko zralejší než dítě narozené dříve,“ zmínila Jarolímková.

Právě vyšetření v poradně nejlépe prokáže, jak je na tom předškolák ve srovnání s vrstevníky a zda je pravý čas na nástup do školy.

Seznam všech pražských poraden je mimo jiné na webu magistrátu. Nejjednodušší je objednat se do spádové poradny, protože odborníci už dítě pravděpodobně budou znát z návštěvy v mateřské škole, což práci usnadní.