Zaplatíme péči o týraná zvířata, nabízí obcím stát. Za psy a kočky ale ne

Zákon sice ukládá obcím povinnost postarat se o týraná zvířata, ty na to ale nemají peníze. A tak nekonají. Ministerstvo zemědělství proto nabízí dotace. Ty jsou ale jen pro koně a skot.

Stálo nás to 2,5 milionu korun, vyčíslil péči o odebraná zvířata starosta Votic Jiří Slavík. To jsou skoro dvě procenta obecního rozpočtu. Votice se ale o sedmdesát koní postarat musely – veterinární správa je totiž doporučila původnímu majiteli odebrat. Byli týraní. Podle zákona tak přešli do péče obce.

Podobných případů jsou ročně desítky. Třeba loni dostalo od veterinářů podnět na řešení týrání zvířat 403 obcí s rozšířenou působností. Obce musely zvířatům zajistit náhradní péči. Starostové si ale stěžují, že na ni nemají peníze.

Ministerstvo zemědělství proto vypsalo nový dotační program, ze kterého mohou obce peníze čerpat. „Připravili jsme systémový nástroj, který jim umožní tyto finanční náklady kompenzovat, a to formou účelové neinvestiční dotace,“ sdělila mluvčí úřadu Tereza Kubálková.

Problém je ale v tom, že program počítá jen s dotacemi na koně a skot. Na peníze kromě toho dosáhnou jen obce, jejichž náklady se vyšplhaly nad 200 tisíc korun. Podle starostů má přitom řada obcí problémy s úplně jinými zvířaty. Například v Kamenici nad Lipou nedávno nechali veterináři odebrat chovatelům 220 zbídačených psů, ve Zděchově mají zase potíže s nelegálně drženým párem lvů.

Dotace nejen pro skot

„Většina obcí nemá největší problém se skotem, ale s týranými a toulavými psy. Je sice fajn, že se k tomu ministerstvo postavilo čelem, ale dotační program by se měl rozšířit,“ řekl místostarosta Suché Lozi a poslanec za STAN Petr Gazdík.

Totéž si myslí i europoslanec a šéf TOP 09 Jiří Pospíšil. „Chtělo by to koncepčnější řešení. Pokud naše zákony předpokládají, že se musí obec o týraná a toulavá zvířata postarat, tak by jim na to mělo ministerstvo vypsat pořádný dotační program. A to na všechna zvířata, nikoliv jen na skot,“ uvedl.

Jinak bude podle něj řada obcí ke zvířatům stále netečná. „Znám případy, kdy by obce situaci s týranými a toulavými zvířaty i řešily, ale starostové mají strach, že si to před obyvateli neobhájí. Mají pocit, že by měli dávat peníze hlavně na silnice, nikoliv na psy,“ doplnil. Přitom současná právní úprava jim tuto povinnost ukládá.

Ministerstvo ale s ničím podobným nepočítá. Podle Terezy Kubálkové může úřad dotovat jen chovy hospodářských zvířat. „Do budoucna ale budeme účinnost dotačního programu sledovat a popřípadě zvážíme řešení náhrad i legislativními úpravami v zákoně na ochranu zvířat proti týrání,“ doplnila Kubálková.

Pomoc od veterinářů

Pomoc obcím plánuje také Státní veterinární správa. Podle jejího ředitele Zbyňka Semeráda totiž podnětů na týrání zvířat přibývá – jejich počet meziročně stoupl o třetinu. „Obce přitom nemají na jejich řešení finanční ani odbornou sílu,“ tvrdí.

Veterináři proto sepsali alespoň příručku, která by měla obcím ukázat, jak nevhodný chov poznat. „Upozorňujeme je také na novou legislativu. Tedy že by se měly chovy s větším množstvím psů registrovat na veterinární správě, nebo že nově existuje seznam registrovaných útulků,“ doplňuje Semerád. Pokud vědí zastupitelé o nějakém místě s větším počtem zvířat, měli to také veterinářům oznámit. Kontroloři tam pak mohou vyrazit na prohlídku.