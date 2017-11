Zásadní reformu vzdělávání brzdí i rodiče, shodli se odborníci

Zásadní reformu vzdělávacího systému brzdí kromě nedostatku peněz ve školství i postoj rodičů, kteří od škol očekávají klasické metody výuky. Shodli se na tom školští odborníci v diskuzi na dnešní konferenci Perpetuum. Lidé si podle nich neuvědomují, že tématika školství souvisí s budoucí prosperitou země a ovlivní kvalitu života jejich dětí.

Současné české školství se přitom musí reformovat, aby dokázalo mladé lidi připravit na svět plný změn, uvedli.

Podle ředitele společnosti Scio Ondřeje Šteffla rodiče často očekávají, že výuka bude taková, jakou si ji sami pamatují. Nekladou důraz na to, co se dítě ve škole naučilo, ale spíše se zajímají o jeho známky. "Takových rodičů je většina a dokud se to nezmění, tak školství nemá důvod se měnit, protože vyhovuje poptávce rodičů," řekl Šteffl.

Podle Šteffla by ministerstvo mělo investovat více do osvěty, aby rodiče začali problematiku školství lépe chápat. "Ideální by bylo, že by rodiče začali víc přemýšlet o tom, že vzdělání připravuje jejich děti na budoucí život a že vzdělání není jen titul nebo maturitní vysvědčení, ale že to má smysl, který se odrazí v jejich budoucím životě," řekl.

Většina lidí i politiků si podle něj myslí, že je správné mít jednotný školský systém s jedním rámcovým vzdělávacím programem a všechny děti se mají učit totéž. To ale podle něj nemůže vyhovovat všem. Školský systém by proto měl být pestrý a různorodý, myslí si.

Uvítal by vznik organizace zastupující rodiče školáků, která by mohla jednat i s ministerstvem školství. Šéf kabinetu končícího ministra Miroslav Jašurek připomněl, že existuje Fórum rodičů, připustil ale, že není moc aktivní.

Podle Boba Kartouse ze vzdělávací společnosti EDU-in by se lidé měli více zajímat o vzdělávání i proto, že politici ignorují fakta o potížích současného systému. Předsedkyně České středoškolské unie Lenka Štěpánová poukázala například na to, že ministerstvo nesleduje další osudy středoškoláků, kteří neuspěli u státní maturity. Letos na jaře byla přitom celková neúspěšnost maturantů 16,5 procenta.

Kartous upozornil, že rodiče mají stále představu, že si děti musí vybrat, čím se chtějí stát. To je ale špatně. "Je třeba prosazování větší míry všeobecných gramotností a hlavně prosazování toho, že je nutné ve vzdělávacím systému rozvíjet talent, nadání a zájmy nastupujících generací, protože (…) končí doba, kdy máme jedno zaměstnání na 40 let," řekl.

Odborníci se shodli, že ve školství v současnosti chybí peníze. Podle studie OECD z posledních dostupných dat z roku 2013 plynuly v Česku do vzdělávání přibližně čtyři procenta HDP. Průměr OECD byl 5,2 procent HDP. S tím souvisí i nedostatek kvalitních učitelů a potřeba zvýšení jejich platů.

Podle expertů postrádá české školství také vizi pro 21. století. Ředitel Gymnázia Jana Keplera a senátor Jiří Růžička (TOP 09) si myslí, že by na vzdělávání měli mít větší vliv odborníci v praxi. Doporučil by systém decentralizovat. Školy by podle něj měly mít samy odpovědnost za kvalitu vzdělávání. K tomu je podle něj potřeba posílit důvěru mezi dětmi, jejich rodiči, učiteli a řediteli škol.