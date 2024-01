Byl jsem u toho a policisté zasáhli profesionálně, říká poslanec Pavel Žáček

Předseda sněmovního výboru pro bezpečnost Pavel Žáček (ODS) studoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a 21. prosince 2023 se pohyboval nedaleko ní. „Shodou absolutních náhod jsem v ten den odpoledne šel ze sněmovny přes Karlův most, kde jsem zjistil, že se něco děje. Dav se rozeběhl proti nám a bylo to, jako by se na nás valila stěna těl, z čehož bylo jasné, že neutíkají před nějakou nicotnou záležitostí, ale před masivním útokem. Když jsem se dostal přes most, volal mi kamarád, že to vypadá na střelce na filozofické fakultě,“ popsal Deníku osudný den.

Poslanec Pavel Žáček (ODS) | Foto: Deník/Martin Divíšek