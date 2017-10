Zástupci ODS a hnutí STAN se sešli kvůli povolebnímu uspořádání

Občanští demokraté a Starostové se dnes odpoledne začali radit o povolebním uspořádání Sněmovny. K tématům jejich schůzky v sídle dolní komory Parlamentu by měly patřit i možnosti spolupráce uskupení napravo od politického středu.

Na úzké spolupráci se už domluvili Starostové se zástupci KDU-ČSL, s nimiž měli původně kandidovat do Sněmovny v rámci koalice. Není vyloučeno ani to, že by společně usilovali o pozici místopředsedy dolní komory, řekli novinářům představitelé obou početně nejmenších uskupení, které mají dohromady 16 poslanců.

ODS by ráda získala hlasy Starostů pro svého kandidáta na předsedu Sněmovny. Proti Radku Vondráčkovi z ANO chce postavit svého předsedu Petra Fialu. Hnutí STAN se šesti poslanci se zatím nerozhodlo, koho bude podporovat. ODS si funkci šéfa Sněmovny nárokuje jako druhá nejsilnější frakce s 25 poslanci, vítězné ANO jich má 78.

Lidovci a Starostové uvažují také o tom, že by se jejich spolupráce rozšířila i o TOP 09, jejíž končící předseda Miroslav Kalousek ohlásil záměr integrace středopravicových stran. Společně by tato uskupení měla 23 poslanců, čímž by se staly třetí nejpočetnější silou ve Sněmovně před Pirátskou stranou a SDP, které mají po 22 poslancích. O spolupráci mezi středopravicovými stranami se chce vedle TOP 09 pokoušet i ODS.