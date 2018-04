Zátah na převlečené automaty a záhada zmizelé kamery: prohlédněte si videa dne

/ANKETA/ Češi se „propíjejí“ k vínu a výrobci na to musejí reagovat. Zatímco těsně po sametové revoluci se u nás zkonzumovalo asi 11 litrů tekuté révy na osobu a rok, aktuálně je to dvakrát tolik a zájem našinců o víno s drobnými výkyvy neustále roste. Přestože je Česko soběstačné jen z jedné třetiny a zbytek vína se musí dovézt, tuzemští producenti spustili rozsáhlou vlnu investic do provozu.