Záhy poté, co čeští policisté převzali v pondělí 4. prosince od svých polských kolegů zadrženého dezinformátora Tomáše Čermáka, který se vyhýbal nástupu do vězení, se na sociálních sítích vyrojily spekulace, že muž ve skutečnosti zadržen nebyl a policie ukazovala jen jeho dvojníka. Tyto fámy ale byly založeny na nesmyslných základech.

Česká policie převzala na hranicích hledanou osobu Tomáše Čermáka, 4. prosince 2023, Český Těšín | Foto: Deník/Vladimír Pryček

„A jéje – 15 000 policistů a ještě jsme pořád neměli čas na vteřinu zmáčknout delete? Ale psát o tom hodinový statusy umíte? Hrajete to až tak blbě schválně?“ argumentovala v úterý na jednom ze svých facebookových profilů dezinformátorka Jana Peterková snímkem obrazovky s policejní webovou stránkou Pátrání po osobách, kde Tomáš Čermák ještě v úterý 5. prosince figuroval mezi hledanými osobami. Ve středu 6. prosince už tam ale nebyl.

Prostě došlo k určité prodlevě při jeho vyřazení z databáze.

„Internetová databáze hledaných/pohřešovaných osob na webu Policie ČR je spíše informativní. Nejsou v ní všechny hledané osoby a není zcela aktuální v tom smyslu, že pokud je někdo již dopaden/vypátrán, může se v databázi klidně ještě den nebo dva vyskytovat. Pro policisty je směrodatná jejich interní databáze hledaných/pohřešovaných osob. To stejné platí v případech, kdy je někdo dopaden v zahraničí. Z databáze se vymaže až po vydání zpět do ČR a po všech nezbytných úkonech. Ale opět – může v té veřejné informativní databázi figurovat klidně další den, nebo dva. Není potřeba za tím hledat žádné spiknutí, světovou divadelní hru a podobně,“ uvedla k této věci facebooková stránka Týdeník Policie.

Proč ho není vidět?

Další dezinformátoři začali zase poukazovat na to, že na žádném záběru zachycujícím předání Čermáka českým policistům, není vidět jeho tvář, protože je úmyslně rozrastrovaná.

Podobné zvěsti se vynořovaly už od chvíle, kdy byl Čermák na útěku v Polsku zadržen a předveden tamní policii. Také z této situace existoval záznam, při němž byl Čermák snímán zezadu, jeho obličej byl částečně vidět jen ve chvíli, kdy nečekaně pootočil hlavu. Řada Čermákových příznivců začala na sociálních médiích prohlašovat, že to není on. Dezinformátoři poukazovali na to, že zadržený má údajně jiné uši (aniž by bylo něco takového vidět), popřípadě začali spřádat další konspirační teorie, proč se zpráva o Čermákově zadržení objevila a proč není ukázán jeho obličej.

„Seznam, Novinky a jiná média včetně ČT dost nahlas vykřikují info o Tomášově zatčení v Polsku, moc tomu nevěřím, respektive vůbec. Celé mi to přijde jako odhalení skrytých nepřátel změn, stačí se podivat na komentáře na těchto servrech a vžít se do pozice WH armády. Teď někde sedí a v klidu si sbiraji jména, nicky a IP adresy všech těch, kteří by v budoucnu mohli představovat problém, hodně lidi se dnes odkopává a brzy toho budou litovat. Samozřejmě na nic z této myšlenky nemám hmatatelný důkaz, ani neexistuje jiný zdroj než mé naciťování. Finále se blíží rychleji, než by kdo čekal,“ zněl jeden z těchto komentářů.

Zákon to neumožňuje, argumentují odborníci

Ani za tím, že v záběrech ze zatčení a z předávání Čermáka českým policistům nebyla zveřejněna jeho tvář, však podle Týdeníku Policie nestojí žádné tajemné spiknutí.

„Pokud je někdo v pátrání (pohřešovaný, nebo hledaný), pak má Policie ČR zákonný důvod k tomu, aby zveřejnila fotografii takového člověka, případně video. Jednoduše k tomu, aby to pomohlo při vypátrání té dotyčné osoby. Pokud je však někdo již vypátrán, pak ke zveřejnění obličeje takového člověka pominuly zákonné důvody a Policie ČR, pokud už vydává fotografii/video z vypátrání/zadržení takové osoby, obličej klasicky rastruje (zamaže). Není potřeba za tím hledat spiknutí iluminátů, nebo světových finančníků, či snad dokonce politiků. Jednoduše Policii ČR legislativa v těchto případech již nedovoluje zveřejňovat obličeje, či totožnost těchto osob,“ uvedl server.

Dodal, že z tohoto pravidla existuje výjimka v případech, kdy třeba policie zadržela nějakého podvodníka, u nějž má podezření, že mohl podvést více lidí, než je aktuálně známo. V takovém případě pak má policie opět zákonný důvod ke zveřejnění obličeje či totožnosti osoby, protože je potřeba najít další případné poškozené.

Odsouzen k 5,5 roku vězení

Čermák byl odsouzen k 5,5 roku vězení za to, že vyzýval lidi, aby i za použití násilí vůči politikům zabránili přijetí novely pandemického zákona. Souhrnný trest za podporu a propagaci terorismu mu v červenci 2023 pravomocně potvrdil Vrchní soud v Praze.

Zdroj: DeníkŠestatřicetiletý muž z Holýšova na jižním Plzeňsku umístil loni v únoru na svůj facebookový profil téměř půlhodinové video, v němž vyzýval k aktivnímu odporu vůči přijetí novely a k převzetí moci i k vymanění České republiky ze struktur EU a NATO. Za hlavní cíl násilí označil zejména senátory, poslance a členy vlády.

„Nemůžeme chodit každý týden někam protestovat a mrznout tam. Uděláme plán, musíme se spojit všichni a udělat pořádný uragán. Musíme těm dobytkům zarazit tipec. Vyneseme je za rypáky a naházíme je do řeky a zbavíme se jich jednou provždy. Nějaká mírová cesta, nějaké právo neudělá nic,“ prohlásil mimo jiné.

Jeho nahrávka zaznamenala tisíce zhlédnutí a stovky sdílení. Podle ČTK se stal vůbec prvním člověkem v Česku odsouzeným za podněcování ke spáchání teroristického trestného činu k nepodmíněnému trestu odnětí svobody.