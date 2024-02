Nízké platy, krátká dovolená nebo toxické vedení? Zaměstnaneckou bouři vyvolalo v německé centrále koncernu Volkswagen před třemi lety až stáhnutí currywurstu, oblíbené uzeniny, z nabídky podnikové jídelny. Letos se kvůli přetrvávající kritice na jídelníčky vrátil. Nahrazování masných jídel vegetariánskou nabídkou je ale trend, který nastupuje v zemích západní Evropy velmi rychle. Lehce navíc proniká už i do Česka, hlavně kvůli zahraničním firmám. Podle expertů ale přechod k vegetariánským jídlům nemá v tuzemsku nejlehčí startovací podmínky. Češi masná jídla milují a z vegetariánských alternativ volí hlavně ty nezdravé.

I vegetariánskou či veganskou stravou lze zajistit tělu přísun kvalitních bílkovin, ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Martin Divíšek

Omezování nabídky jídel s masem je v západních zemích trend patrný v posledních pěti letech a souvisí se snahou snížit emise CO2 - oxidu uhličitého. Tahouny jsou především vzdělávací instituce. Odklon od masa ohlásily v loňském roce třeba dánské univerzity. V jejich menzách se přestalo vařit hovězí maso a ostatní druhy se omezily. A názor strávníků? Podle vedoucího kampusu Kodaňské univerzity Kristiana Boye jen pozitivní. „Nevzpomínám si na jedinou námitku ze strany studentů ani zaměstnanců," uvedl.

K podobnému kroku se odhodlaly i velké univerzity v Německu, Velké Británii a dalších zemích.

Omezování masa v nabídce a větší zájem zákazníků o vegetariánská jídla jsou patrné i v závodních kantýnách. V lednu o tom informovala společnost Sodexo. „Analýza více než 2,7 milionu jídel prodaných na 285 klientských stránkách ve Spojeném království a Irsku v roce 2023 ukazuje, že jedenáct procent bylo veganských nebo vegetariánských. To představuje meziroční nárůst o deset procent,“ spočítala společnost.

Odklon od masa je podle odborníka na gastronomii Pavla Maurera v zemích západní Evropy celospolečenský trend. „Spousta restaurací s hvězdou Michelin, které mají místa vyprodaná na půl roku dopředu, v New Yorku, Velké Británii nebo Skandinávii ustupuje od masa,“ potvrdil.

Pokud restaurace v nabídce obecně vegetariánská jídla alespoň v malém zastoupení nemají, je to hendikep. „Když půjdete do restaurace ve větší skupině lidí, pravděpodobně tam nějaký vegetarián bude. Případně člověk, který zrovna na maso nemá chuť,“ zmínil.

Bezmasé pondělí

Rozšíření vegetariánské nabídky prosazují podle zjištění Deníku i některé pobočky nadnárodních korporací v Česku. Důraz na snižování uhlíkové stopy a konzumace masa v kantýnách je důležitý například pro Komerční banku. „Je pravidlem, že každý den je jedno ze čtyř hlavních jídel bezmasé a zároveň je bezmasá polovina teplého bufetu. Zároveň jsme v roce 2022 z naší vlastní iniciativy otevřeli v budově pražské centrály co-workingové bistro VEGEt, kde klademe ještě větší důraz na cirkulární a ekologický provoz,“ potvrdila mluvčí Komerční banky Šárka Nevoralová.

Společnost Nestlé má v českých pobočkách vegetariánské pokrmy ve stálé nabídce a od konce loňského roku rozjela kampaň Začni týden bez masa. „Šíří povědomí o rostlinné stravě. Každé pondělí se tak nabídka jídel rozšiřuje o další dva pokrmy připravené z produktů Nestlé značky Garden Gourmet,“ přiblížila mluvčí společnosti Tereza Skrbková.

Svoje vlastní vegetariánské bistro pak provozuje v Praze česká pobočka francouzské nadnárodní skupiny Veolia. Podnik Green Table kromě stravovacího zařízení funguje i jako coworkingový prostor.



Masový národ

Nastolit v závodních jídelnách případnou stravovací revoluci a výrazně rozšířit nabídku vegetariánských jídel na úkor těch masných, by však podle odborníka na gastronomii Maurera bylo v Česku obtížné a určitě by se to nesetkalo alespoň z počátku s velkým pochopením. „Český národ je masový. Statisticky jsou nejoblíbenějšími jídly řízek, guláš, knedlo-vepřo-zelo, svíčková a občas smažený sýr,“ vyjmenoval.

V závodním stravování podle něj teď tvoří masná jídla až devadesát procent nabídky. Ta vegetariánská se pak vyskytují hlavně v podobě smaženého sýra nebo zeleniny, například ve formě smaženého květáku či žampionů se zeleninovou přílohou či špagety přelité rajčatovou omáčkou. Případně jako sladká jídla. „A celkově to jsou pokrmy spíš nezdravé. Právě tady vidím do budoucna pro kantýny největší výzvu, protože nahrazování masných jídel těmi vegetariánskými musí být nutričně vyvážené, obsahovat dostatek proteinů a dalších živin, aby tělo nestrádalo. A zároveň mělo dostatek energie, protože v závodních jídelnách jde často i o pokrmy pro fyzicky pracující strávníky,“ doplnil Maurer.

Poměr mezi masnými a zeleninovými pokrmy v nabídce, který by byl pro strávníky akceptovatelný, odhaduje na sedmdesát ku třiceti procentům ve prospěch masa. „Omezení masných pokrmů na padesát procent je podle mě zatím moc a jídelny by přicházely o zákazníky,“ doplnil.