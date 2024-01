„Návrh nového zákona o zbraních, který je nyní v poslanecké sněmovně, zpřísňuje také požadavky bezúhonnosti. Podle tohoto návrhu pozbývá bezúhonnost doživotně každý, kdo spáchá trestný čin , za který je možno uložit výjimečný trest, a v případech, kdy se jedná o trestný čin, za který sice nelze uložit výjimečný trest, ale byl spáchám násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné újmy, což je vražda, prodlužuje se doba, po kterou není pachatel považován za bezúhonného, z dvaceti let na třicet, respektive z deseti let na 15,“ říká mluvčí ministerstva vnitra Adam Rőzler.

I dosavadní české zákony umožňují těm, kteří spáchali vraždu, získat zbrojní průkaz. Konkrétním případem je Pavel H., muž, který figuruje v utajení jako korunní svědek ve 12 let staré vraždě karlovarského vyhazovače Antonína S., za níž byl jako jediný odsouzen Petr Pávek. Pavel H. vraždil už jako mladistvý, přesto následně získal zbrojní průkaz. Legálně drženou zbraní pak postřelil nechtěně svého kamaráda Marcela K. před lety při incidentu se skupinou mužů v karlovarské ulici I. P. Pavlova.

Marcel K. se měl společně s bývalým fotbalovým reprezentantem Davidem Limberským podílet v roce 2022 na vydírání. Marcel K. pak společně právě s Pavlem H. jsou souzeni v jiné kauze vydírání, Okresním soudem v Karlových Varech byli odsouzeni, ale rozsudek není pravomocný.

Během složitého soudního procesu v případu vraždy Antonína S. vyšlo najevo, že Pavel H., který má velmi blízko ke karlovarskému podsvětí, vraždil už jako mladistvý. V 16 letech se podílel na vraždě otčíma svého kamaráda Vadima P. v Klášterci nad Ohří, když mu zasadil třináct ran nožem do oblasti zad a krku poté, co kamarád zaťal svému nevlastnímu otci sekeru do hlavy. Zatímco Vadim P. byl nepodmíněně odsouzen k odnětí svobody na čtyři roky, Pavel H. na tři roky a devět měsíců.

Jak funguje ztráta bezúhonnosti

Mluvčí ministerstva Rőzler vysvětluje, za jakých okolností mohou ti, kteří se dopustili násilných trestných činů, za současné legislativy zbrojní průkaz získat.

„Osoba, která byla odsouzena za úmyslný trestný čin, ztrácí bezúhonnost na předem určený počet let, v závislosti na druhu trestného činu a výši trestu, jaký jí byl uložen. V případě trestného činu vraždy pak platí, že pokud je osobě uložen výjimečný trest nebo trest odnětí svobody na více než 12 let nebo mladistvému trestní opatření odnětí svobody nepodmíněně na 5 až 10 let, pozbývá bezúhonnost již doživotně. Pokud byl pachateli uložen nižší test, nebo mladistvému bylo uloženo nižší trestní opatření než pět let, pozbývá bezúhonnost na 20 let, případně na 10 let v závislosti na výši trestu. Tato lhůta se započítává od doby ukončení výkonu trestu, nikoliv od doby spáchání činu,“ uzavírá mluvčí ministerstva vnitra.