Obranná palba v reálné stresující situaci je zcela něco jiného, než co je k vidění v akčních filmech. Reportér Deníku navštívil kurz vedený profesionálem v jedné z největších střelnic v Česku.

Kurz obranné střelby pod vedením experta Lumíra Němce na jedné z největších a nejmodernějších střelnic v Česku, Warzone na Blanensku | Foto: Deník/Přemysl Spěvák

Nejvíc přestřelek, při nichž dochází ke zraněním, se odehrává ve vzdálenosti do šesti metrů. Nejvíc smrtelných je z bezprostřední blízkosti do jednoho a půl metru. Tvrdí to instruktor střelby a bezpečnostní expert Lumír Němec. „Navíc se tak většinou děje ve stresu nebo ve zhoršených světelných podmínkách,“ uvádí profesionál s téměř dvacetiletou praxí v ozbrojených složkách.

Účastníkům kurzu obranné střelby proto ukazuje i „kovbojskou“ techniku, jak se popasovat s rychlou pudovou střelbou. Bez využití mířidel na zbrani. „Střílí se od boku, také za šera, za tmy, simulujeme fyzickou zátěž,“ popisuje.

Pár dní před koncem letošního roku mu v jedné z největších a nejmodernějších střelnic v Česku, WarZone u jihomoravského Blanska, naslouchá Michal z Brněnska. Zbrojní průkaz vlastní už více než dvacet let. Tehdy si pořídil českou pistoli CZ 75, nedávno dokoupil chorvatskou HS Produkt. „Bohužel mám špatnou zkušenost se zloději, kteří se vloupali do domu, kde jsme spali. Poslední, co chci, je někdy někoho odprásknout, ale zbraň je jakási jistota,“ říká.

Nestřílí často, a tak se chtěl pod vedením experta zdokonalit v obranné střelbě z pistole a poprvé se přihlásil na kurz. Dodává, že by byl proti případnému omezení držení zbraní. „Za mě jsou palné zbraně pojistkou demokracie,“ tvrdí.

Za pár chvil již ve stoje patnáctkrát zvedá činku nad hlavu, vzápětí ji mění za pistoli, zadrží dech a na vyzvání střílí do terče se siluetou. Po fyzické námaze je zadýchaný, ruce má mírně roztřesené, což je cíl simulace stresu.

„Když dojde v reálné situaci ke konfliktu, také jste rozklepaný, byť kvůli psychice,“ srovnává Michal.

Palba? Krajní řešení, vědí na střelnici

Kurz absolvuje také šestadvacetiletý Petr, který vlastní zbrojní průkaz teprve dva roky. „Výcvik pod dohledem někoho zkušeného je důležitý. Nedejbože, aby zbraň napáchala víc škody než užitku,“ míní. Na střelnici všichni vědí, že palba je až krajní možností na vyřešení životu nebezpečné situace.

Němec patří k instruktorům společnosti Thor Tac, což jsou výlučně bývalí příslušníci speciálních jednotek armády a policie, kteří získali zkušenosti při reálných střetech s nepřítelem nebo pachateli trestných činů. „Samotný zbroják nic neznamená. Je nutné nejdřív získat jistotu v manipulaci se zbraní a i poté chodit na střelnici. Američtí odborníci tvrdí, že aby se člověk ve střelbě jen udržoval, má vystřílet zhruba patnáct set nábojů měsíčně,“ říká expert.

Podle něj je střelba jako golf. „Každá rána je jiná a přitom stále musíte vědět, co děláte. Je to o hlavě, ne svalové paměti,“ podotýká Němec.

Stále se setkává s nováčky, kterým bortí jejich zkreslené představy. „Mnozí lidé jsou zblblí z akčních filmů, kde hrdinové střílí jednou rukou na padesát metrů,“ dává příklad.

Nejčastější chyby? Úchop i dýchání

Podle něj patří k nejčastějším zlozvykům u začátečníků chybný úchop pistole, špatná práce na spoušti, dýchání, respektive zadržování dechu.

„Při pudové obranné střelbě se také jinak míří na útočníka. Natažené ruce jsou třeba v uzavřeném prostoru rizikem, útočník vás přes ně ze strany praští a tedy odzbrojí. Střelba od boku je na kratší vzdálenost výhodnější. Pro přesnost je důležité nemít prst hned na spoušti, ale nejdřív zamířit ukazováčkem opřeným o hlaveň pistole,“ vysvětluje Němec.

Po začátku války na Ukrajině se podle něj u Thor Tac zájem o kurzy střelby a sebeobrany obrovsky zvedl. „Trvalo to půl roku. Teď se ustálil zhruba na číslech před konfliktem,“ uvádí za firmu.

Pořádají i kurzy pro začátečníky nebo lidi bez zbrojního průkazu. „Učí se základy, co dělat se zbraní, kdyby se někdy dostali do situace, kdy ji musí použít,“ říká.

Správce střelnice WarZone Jiří Fiala ale hovoří o trvalém zájmu. „Chodí k nám i poměrně dost žen. Výjimkou není ani celá rodina,“ zmiňuje.