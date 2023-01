ANKETA: Máme dál posílat zbraně na Ukrajinu? Vyjádřete svůj názor

Pro občany ČR je možná ještě důležitější její ujištění, že osmdesát procent vojenských dodávek proplatí Severoatlantická aliance. „Do fondu NATO jsme od prvního momentu začali posílat žádosti o možnou kompenzaci. V tuto chvíli nám fond uznal 80 procent našich dodávek,“ řekla novinářům Jana Černochová.

Avšak ozývají se hlasy, které tento typ pomoci zpochybňují. V anketě Deníku 75 procent lidí odpovědělo, že je proti tomuto typu pomoci. Je to také téma prezidentské kampaně. Andrej Babiš tvrdí, že pro něj je zásadní mír. Několikrát řekl, že kdyby byl zvolen na Pražský hrad, ze všech sil by o něj usiloval. Ani jednou ovšem neuvedl, že je proti vyzbrojování Ukrajiny. Petr Pavel to bere jako povinnost České republiky, která má zkušenosti s mnichovanstvím.

Petr Fiala v premiérské debatě Deníku sdělí svůj pohled na věc. Sledujte ji dnes v 9.30 na Deník.cz