Zbraňová amnestie končí. Lidé odevzdali i tank či houfnici

Lidem, kteří mají „něco“ doma, zbývají poslední hodiny na to, aby dali věci do pořádku. Už o víkendu totiž končí v pořadí pátá zbraňová amnestie. Podle policie je však, tedy co do kusů zbraní a střeliva, zatím chudší, než předcházející akce. „Při poslední amnestii v roce 2014 nám bylo odevzdáno téměř 5800 zbraní a 470 tisíc kusů střeliva. Podle prozatímních čísel už nyní můžeme sdělit, že letošní počty jsou nižší,“ řekl na dotaz Deníku Jakub Vinčálek z Policejního prezídia.

Samohybná houfnice | Foto: Policie ČR

Co však schází na počtu, to dohání kuriozity. Kulomety, granáty, samopaly, pušky i obyčejné zbraně. S tím se policisté setkávají při zbraňové amnestii velmi často, ale rozhodně se jim do rukou nedostávají tak často tanky, či děla. V tomto ohledu mají mezi svými kolegy navrch policisté z východních Čech. Raritou je například půltunový protiletadlový kanón, který odevzdal muž na Pardubicku. V sousedním Královéhradeckém kraji pak odevzdal majitel samohybnou houfnici SD-100 a tank T 34/85. Jen o pár týdnů později se na krajskou policii obrátil vojenský nadšenec, aby nahlásil nefunkční pevnostní protitankový kanón vzor 36 ráže 47 mm, dovezený v minulých letech z Francie. Ve středních Čechách byl nejkurióznější nález v podobě opakovací pušky Berthier model 1916 z první světové války či brokovnice - dvojka systému Darne s odsuvným závěrem. „Byly zde odevdzány i zbraně zbraně Praga, Mauser model P-08, Walther model PP, signální zbraně z období první a druhé světové války a různé modely pistolí a revolverů výrobců FN, Sauer a menších evropských výrobců převážně z meziválečného období,“ uvedla nedávno šéfka zbraňového odboru středočeské policie Dagmar Červinová. Budějovičtí policisté nevěřili svým očím. Muž jim přinesl automatický kanón Přečíst článek › Sama policie na sociální síti Twitter také na začátku roku vtipkovala, že amnestii využil i jelen, přezdíváný „Puškin“, který vloni v listopadu ukradl myslivci na jihu Čech pušku CZ 527 ráže .22 Hornet. Ta se později našla už také znehodnocená. Hlaveň byla značně zkorodovaná, dřevěná pažba odřená a zpuchřelá. Jelen pušku patrně shodil s parožím. Jak dlouho běhal ozbrojený jelen po lesích není jasné. Policie později uvedla, že po ozbrojeném jelenovi pátrání odvolává. „Okolí Horní Plané si může oddychnout, ozbrojený jelen je minulostí,“ napsali policisté na síti. Zbraňová amnestie umožňuje občanům, kteří doma přechovávají zbraň bez platných dokladů, dát takovou věc do pořádku. Bez postihu ji mohou přinést na kterýkoli na kterýkoli útvar Policie ČR – a současně se rozhodnou, jak chtějí dál postupovat: buď se jí chtějí zbavit, tedy předat do vlastnictví státu, nebo si vyřídí patřičná povolení a nadále ji budou držet legálně. Za nedovolené ozbrojování je jinak možné uložit trest odnětí svobody až na pět let.