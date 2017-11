Zbrojní průkaz bude platit jen pět let, novela reaguje na směrnici EU

Ministerstvo vnitra připravilo novelu zákona o zbraních, která reaguje na směrnici EU, proti níž Česko podalo žalobu. Norma počítá se zavedením nových kategorií zbraní nebo snížením doby platnosti zbrojního průkazu z deseti na pět let. Novela má omezit také držení zásobníků na více než deset nábojů pro dlouhé zbraně a více než 20 nábojů pro krátké zbraně. Informoval o tom dnes tiskový odbor ministerstva.

Podle ministra vnitra Milana Chovance (ČSSD) se nic nemění na tom, že je Česko proti směrnici. "Vláda nám svým usnesením nařídila zahrnout některé změny do novely zákona o zbraních. Nejde tedy o naše návrhy a naši experti části směrnice do novely zapracovali tak, aby se nařízení EU dotklo držitelů zbraní co nejméně," uvedl Chovanec.

Vnitro dnes novelu poslalo do připomínkového řízení, teprve pak se jí bude zabývat vláda. V důvodové zprávě uvádí, že cílem novely je, aby byla v maximální míře zachována stávající práva a povinnosti oprávněných držitelů zbraní. Ministerstvo by do května 2019 mělo také připravit balíček nových zákonů, které budou problematiku civilních zbraní řešit.

Proti směrnici zpřísňující kontrolu nad střelnými zbraněmi se v Česku zvedla vlna nevole. Změny by se dotkly téměř všech zhruba 300.000 držitelů zbrojních průkazů a také držitelů znehodnocených zbraní nebo zásobníků, které zatím nepodléhají evidenci. Majitelé by podle směrnice měli nově registrovat také repliky historických zbraní.

V důvodové zprávě se uvádí, že se budou muset nově zaregistrovat desítky až stovky tisíc zbraní, které dosud nemusely být v evidenci. Do této kategorie patří například historické zbraně, kterých je v Česku podle podkladů vnitra zhruba 18 tisíc a mají hodnotu přes 450 milionů korun.

Podle směrnice EU mají být také zcela poloautomatické zbraně upravené z automatických zbraní, poloautomatické zbraně vybavené sklopnou nebo teleskopickou pažbou a poloautomatické zbraně na základě kapacity zásobníku, který je do nich vložen. Česko v žalobě proti směrnici, kterou podalo k Soudnímu dvoru EU, požaduje její zneplatnění.