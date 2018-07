Zdanění církevních restitucí? Skandál, řekl kardinál Duka

Zdanění církevních resitucí a požadavky komunistů v této otázce považuje kardinál Dominik Duka za skandální. Církve by se případnému zdanění náhrad za majetek, který nedostaly v restitucích, bránily soudně. Duka to řekl na Velehradě poté, co zasedala Česká biskupská konference.

Duka tuto otázku otevřel proto, že komunisté, kteří mají ve středu podpořit vládu ANO a KSČM, svou podporu podmínili právě zdaněním církevních restitucí. A pro je jak premiér Andrej Babiš (ANO), tak i předseda ČSSD Jan Hamáček. Duka však věří ve svědomí poslanců i justice. "Něco jiného je komunistická ideologie, něco jiného je komunistická strana. Přece i v komunistické straně jsou lidé, kteří mají smysl pro čest a spravedlnost," nechal se slyšet Duka. Vláda v demisi přitom již letos v lednu zdanění církevních náhrad podpořila, i když si byla vědoma, že zákon pravděpodobně povede k soudnímu sporu. Zákon o majetkovém vyrovnání mezi státem a církvemi schválený v předminulém volebním období za vláda Petra Nečase (ODS) počítá s tím, že církve dostanou od státu nemovitý majetek v hodnotě zhruba 75 miliard korun. Za nemovitosti, které se podle zákona nevydávají, mají církve během 30 let získat 59 miliard, navyšovaných o inflaci. Náhrady jsou vypláceny podle tohoto zákona už od roku 2013. ČTĚTE TAKÉ: Církve mohou přijít o peníze. Sněmovna podpořila zdanění náhrad

Autor: ČTK