Marešová, které hrozilo doživotní vězení, řekla novinářům po vyhlášení rozsudku, že dnešní rozhodnutí je pro ni částečnou satisfakcí. "Ta doba, která uplynula, byla velmi složitá. Teď jsem na tom relativně líp. Nicméně veškeré soudy, které probíhají, znovu probouzejí to, co člověk chce dávno zapomenout. Ale jsem ráda, že to dopadlo tak, jak to dopadlo," uvedla. Její advokátka Iva Jónová doplnila, že společně zváží ještě podání dovolání.