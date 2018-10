Zdravotní stav českých vojáků v Afghánistánu se zlepšuje

Zdravotní stav dvou českých vojáků, kteří byli během posledního týdne zraněni v Afghánistánu, se zlepšuje. Do České republiky by mohli být přepraveni do konce týdne. Posoudí to tým lékařů, kteří letí do Afghánistánu. ČTK to dnes řekl zástupce velitele Společného operačního centra Štefan Muránský. Otázku pohřbu padlého Tomáše Procházky armáda řeší s rodinou, řekl ČTK ředitel speciálních sil Pavel Kolář.

Minulý týden bylo zraněno pět Čechů, z toho jeden vážně, když u jejich obrněného automobilu explodoval civilní vůz naplněný výbušninou. V pondělí pak afghánský voják na základně Šindánd v afghánské provincii Herát střelbou napadl vozidlo s českými vojáky. Zemřel psovod rotný Tomáš Procházka a zraněni byli dva příslušníci speciálních sil. ČTĚTE TAKÉ: Branný výbor se postavil za české působení v Afghánistánu Zdravotním stavem vojáků se dnes zabývali poslanci na uzavřeném jednání sněmovního výboru pro obranu. Jeho předsedkyně Jana Černochová (ODS) novinářům poté řekla, že se zlepšuje. Informaci ČTK potvrdil Muránský. Stav dvou vojáků, kteří se podrobili operacím, podle něj nyní posoudí tým vojenských lékařů, kteří letí do Afghánistánu vojenským speciálem. Zpět se lékaři vrátí s tělem padlého Procházky. Do Česka se vrátí do konce týdne Podle Muránského je velký předpoklad, že se oba vojáky podaří do českých nemocnic přepravit do konce týdne. Podrobnosti o jejich zdravotním stavu bude vedení armády mít ve čtvrtek. ČTĚTE TAKÉ: Speciální síly vyhlásily sbírku na pomoc rodině padlého vojáka Armáda zároveň řeší otázku pohřbu Procházky. Pokud s tím bude rodina souhlasit, voják bude pohřben s vojenskými poctami. Podle Koláře zatím rozhodnutí nepadlo. Jeho ostatky do České republiky přepraví vojenský speciál. Na vojenské letiště Kbely by měl přiletět dnes po 22:00. Podle ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO) by letadlo mělo přistát mezi 22:00 a 23:15. Ministr bude na letišti přítomen, k účasti pozval i poslance výboru pro obranu. ČTĚTE TAKÉ: Babiš: Odmítám stažení českých vojáků z Afghánistánu

Autor: ČTK