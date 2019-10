Zástupci krizového štábu zdravotníků a premiér Andrej Babiš (ANO) se dnes neshodli na posílení výdajů na zdravotnictví na příští rok z rezerv zdravotních pojišťoven. Znovu se sejdou začátkem příštího týdne. Novinářům to dnes po schůzce řekla předsedkyně zdravotnických odborů Dagmar Žitníková. Premiér Andrej Babiš (ANO) ČTK řekl, že slíbené dodatečné výdaje a požadavky krizového štábu se liší o téměř sedm miliard. Setkat se chce s představiteli poskytovatelů všech druhů péče.

Předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková | Foto: ČTK

Do zdravotnictví by mělo příští rok putovat 334 miliard korun. Peníze se rozdělují podle úhradové vyhlášky. Nemocnice akutní péče spotřebují víc než polovinu sumy. Krizový štáb požaduje víc peněz, a to právě z rezerv pojišťoven. Premiér už dřív oznámil, že se z nich vezme dalších šest miliard.