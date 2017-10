Ze zákulisí: Podívejte se, jak Deník „upekl“ předvolební superdebatu

/VIDEO/ Zajímá vás, co se dělo v zákulisí, než desítka volebních lídrů nastoupila před kamery? Podívejte se na desetibodový recept, jak upéct předvolební superdebatu krok za krokem.

VIDEOSESTŘIH ZE ZÁKULISÍ SPUSTÍTE ZDE:

Dokonalost se odráží v maličkostech. Redakce Deníku proto neponechala nic náhodě. Hosteskám nařídila stejný účes, drobné delikatesky čekající na ústa politiků nesly firemní logo a pracovník správy nemovitostí nabádal všechny řidiče, kteří zaparkovali v zálivu vyhrazeném váženým hostům, aby se klidili z cesty.

V areálu Waltrovky probíhá čilý stavební ruch, roste tu kompletní nová čtvrť. Betonáž stropů je technologicky náročný, ale bohužel velmi hlučný proces. Aby hluk nenarušil umělecký dojem ze soch Davida Černého, svolil stavbyvedoucí, aby byly práce na pár desítek minut zastaveny.

Celé jedno křídlo redakce v předvečer superdebaty bylo vzhůru nohama. Prostor určený vedoucím vydání se změnil v kompletně vybavené televizní studio. Jedna ze zasedaček se proměnila v profesionální střižnu, druhá v maskérnu, třetí byla zasvěcena on-line přenosu.

I když všechno nachystáte do nejmenšího detailu, realita vás vždycky nakonec zaskočí. Třeba komunista Jiří Dolejš přijel taxíkem na jiné místo. Při cestě do budovy redakce se tak vyhnul nastraženým objektivům i pozvání na uměleckou procházku. A Ivan Bartoš měl takové zpoždění, že skočil až přímo do rozjeté diskuse. U Tančícího domu ho prý zdržela autonehoda, dokonce měl přichystán důkaz, kdyby mu moderátoři nevěřili.