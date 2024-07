V nejfrekventovanějších ulicích a u slavných památek v Praze vídají místní i turisté pravidelně žebráky a pouliční umělce. Někdy ale nejsou sami a doprovod jim dělá čtyřnohý přítel. V horku, v mrazu, dlouhé hodiny. Řadě lidí, včetně politiků, se to nelíbí a bojují za to, aby žebrání se zvířaty i umělecká vystoupení s nimi Praha zakázala. Představitelé radnice proto v září projednají změnu městských vyhlášek. Desítky tisíc lidí už podepsaly i petici, aby se zákaz rozšířil na celé Česko. Zástupci ministerstva vnitra ale upozorňují, že v některých místech mohou být návrhy v rozporu se zákonem.

Novely vyhlášek, které by vystupování (takzvaný busking) se zvířaty i žebrání zakázaly, pracují se zákazem na celém území hlavního města. Zdůvodňují to zájmem o ochranu veřejného pořádku a zajištění ochrany kolemjdoucích. „Přítomnost zvířat, jejichž chování není možné předvídat, je nutno považovat za vysoce rizikovou s možným následkem zranění - pokousání, poškrábání,“ stojí v důvodové zprávě k jednomu z návrhů.

Nebezpečí podle ní panuje nejen na místech s vysokou koncentrací lidí, ale i na ostatních veřejných prostranstvích. Žebrák se totiž podle autorů zprávy snaží vstoupit do blízkého kontaktu s ostatními lidmi a blízké zvíře může na kohokoliv zaútočit a zranit jej.

Zpráva také uvádí, že žebráci využívají zvíře proto, aby vzbudili soucit kolemjdoucích. „Dávají najevo nejen nouzi svou, ale i nouzi zvířete, aby vzbudili v kolemjdoucích soucit a získali tak od nich štědřejší pomoc,“ doplňuje text.

Petice získala tisíce podpisů

Etickou stránku buskingu i žebrání, řeší také petice, která zákaz požaduje a novelu vyhlášek adresně podporuje. Upozorňuje na to, že zvířata tráví hodiny v nevyhovujících podmínkách, ve vedrech, mrazech a v pasivní poloze celé dny.

Petice zmiňuje také konkrétní případy, kdy někdo za aktivitu v nouzi zřejmě vydával cílenou výdělečnou činnost.

„V minulosti se řešil případ starší ženy z Václavského náměstí, která hraje na harmoniku. Na tom by nebylo možná nic zvláštního, kdyby u sebe také neměla dva mohutné bernardýny a jednoho malého dlouhosrstého psíka. Na ženu, která se se psy objevuje v Brně, Liberci a dalších městech, chodí desítky stížností, úřady ale zvířata odebrat nemohou,“ upozornili v textu autoři petice.

Zmínění psi mají všechny zákonné náležitosti, čip, očkování i misku s vodou, kterou žena splní podmínky pro pitný režim a prostor pro zásah úřadů tak chybí.

Petici, která má už téměř sedmnáct tisíc podpisů, chtějí autoři doručit na ministerstvo vnitra. A doufají, že zákaz v Praze otevře cestu k zákazu žebrání a buskingu se zvířaty i v dalších městech Česka.

Úředníci: Žebrání nikoho neohrožuje

Představitelé ministerstva vnitra, které bylo účastníkem připomínkového řízení k vyhláškám, ale upozorňují na právní problematiku. Zatímco vyhláška o umělecké produkci podle resortu není v rozporu se zákonem, u případného zákazu žebrání jsou háčky. „Hlavní město Praha bylo ze strany ministerstva předběžně upozorněno na skutečnost, že dle judikatury Ústavního soudu nelze zákazy ve vyhláškách formulovat plošně. Regulace by tak měla být zaměřená na určitá místa, případně doby, s přihlédnutím k povaze chování a jeho způsobilosti narušit veřejný pořádek,“ potvrdila mluvčí resortu Hana Malá.

Problematické je, že zástupci města v návrhu uvedli, že zákaz směřuje k ochraně veřejného pořádku. „Dle předběžného názoru ministerstva nelze v takovémto případě relevantně odůvodnit, proč by ‚pouhé‘ žebrání se zvířetem a dokonce bez rozlišování toho, o jaké zvíře jde konkrétně, mělo veřejnost ohrožovat více než činnosti jiných osob odehrávající se za přítomnosti zvířete na veřejnosti přístupných místech,“ doplnila Malá.

Vyjádření plánují úředníci dát magistrátu nejpozději do konce letních prázdnin.

Návrhy vyhlášek inicioval náměstek primátora Jiří Pospíšil. Doufá, že jim ministerstvo dá zelenou a s připomínkami nesouhlasí. „V podstatě říkají, že pokud by bylo žebrání se zvířaty tak problematické, je řešitelné prostřednictvím zákona na ochranu zvířat proti týrání, či prostřednictvím vyhlášky o volném pohybu psů. Já tento názor nesdílím, protože dennodenní realita pražských ulic, zejména jednání organizovaných gangů žebráků s bernardýny, nám ukazuje, že tato legislativa nedokáže zabránit zneužívání zvířat k žebrání,“ uvedl pro Deník.

Pokud najdou magistrát i ministerstvo vnitra řešení, v září návrhy legislativní úpravy projedná výbor, poté Rada Hlavního města Prahy a nakonec v říjnu zastupitelstvo. „Sám za sebe velice usiluji o to, aby tyto nové vyhlášky byly účinné co nejdříve, ideálně už od listopadu letošního roku, což je první možný termín, v němž by mohly vstoupit v platnost,“ uzavřel náměstek.