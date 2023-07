Premiér Petr Fiala (ODS) uvítal v zahradě pražské Strakovy akademie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, který tak zahájil druhý den návštěvy České republiky. V Praze v pátek Zelenského čeká ještě jednání s šéfem Senátu Milošem Vystrčilem (ODS) a předsedkyní Sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou (TOP 09).

Premiér Petr Fiala (ODS) uvítal v zahradě pražské Strakovy akademie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. | Foto: Profimedia

Ve čtvrtek večer po svém příletu českým vládním speciálem jednal Zelenskyj na Hradě s prezidentem Petrem Pavlem. Poděkoval poté Česku za pomoc Ukrajině. Obě hlavy státu se vyslovily pro členství Ukrajiny v NATO. Zelenskyj by považoval za ideální, aby země dostala pozvánku na nadcházejícím summitu aliance. Podle Pavla je v zájmu ČR, aby Ukrajina zahájila jednání o přistoupení v okamžiku, kdy skončí válka s Ruskem.

Díky za každou ukrajinskou vlajku. Zelenskyj v Praze ocenil českou podporu

Poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar, který ve čtvrtek se Zelenským cestoval letadlem z Bulharska do Prahy, v České televizi uvedl, že by se do konce roku mohla uskutečnit návštěva ukrajinského premiéra Denyse Šmyhala s několika klíčovými ministry v Česku k rozhovorům o poválečné obnově Ukrajiny.

„Začínáme se bavit o velkých zakázkách, které by měly v budoucnosti zaměstnávat lidi v České republice,“ řekl. Jmenoval obnovu ukrajinských železnic a metra v Kyjevě a Charkově. Pavel na čtvrteční tiskové konferenci uvedl, že příští týden Ukrajinu navštíví 30 českých podnikatelů s vládním zmocněncem pro rekonstrukci Ukrajiny Tomášem Kopečným.

Český prezident Petr Pavel přivítal na Pražském hradě ukrajinskou hlavu státu, Volodymyra Zelenského.Zdroj: Deník/Kateřina Perknerová

Česko a Ukrajina podle Pojara také úzce koordinují spolupráci zbrojařských firem z obou zemí. Dnes by mělo být podepsáno rámcové memorandum o spolupráci v obranném průmyslu. „Konkrétní dohody jsou podepisovány průběžně a budou podepisovány průběžně v následujících týdnech a měsících,“ dodal. Pojar i například ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) byli u dnešního přivítání ukrajinského prezidenta před úřadem vlády.

Návštěva Zelenského se definitivně domluvila v červnu v Moldavsku, říká Pojar

Zelenskyj dorazil do Česka poprvé od začátku loňské ruské vojenské invaze na Ukrajinu. Jeho návštěvu doprovázejí mimořádná bezpečnostní opatření. Podle policie jde o jedno z největších opatření, na kterém se kdy podílela. Zapojili se do něj policisté z více než desítky útvarů. Kvůli návštěvě se na čtvrteční odpoledne uzavřel Pražský hrad.

Zelenskyj při oznámení své návštěvy v Praze na twitteru uvedl, že v Česku bude jednat o obraně, summitu NATO ve Vilniusu, evropské a euroatlantické integraci Ukrajiny, situaci u Záporožské jaderné elektrárny nebo rekonstrukci napadené země. Po dnešní zastávce v Česku bude pokračovat mimo jiné do Turecka.