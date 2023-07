Návštěva Zelenského se definitivně domluvila v červnu v Moldavsku, říká Pojar

ČTK

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj měl pozvání do Prahy prakticky od začátku války na Ukrajině, definitivně se na příletu do Česka domluvil s premiérem Petrem Fialou (ODS) 1. června, kdy se sešli na okraj summitu Evropského politického společenství (EPC) v Moldavsku. České televizi (ČT) to ve čtvrtek řekl poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar, který se Zelenským cestoval do Prahy v českém vládním speciálu z Bulharska.

Český prezident Petr Pavel přivítal na Pražském hradě ukrajinskou hlavu státu, Volodymyra Zelenského. | Foto: ČTK