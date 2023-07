/REPORTÁŽ/ Castle is closed. Hrad je zavřený. Tuto větu slyšely ve čtvrtek v Praze desítky turistů, zahraničních i tuzemských. Do Česka před osmou hodinou večer přiletěl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Jde o jeho první návštěvu od začátku ruské invaze, nyní zamíří na Pražský hrad. Setkat se má s českým premiérem Petrem Fialou i prezidentem Petrem Pavlem.

Pražský hrad očekává příjezd ukrajinského Volodymyra Zelenského. | Foto: Deník/Kateřina Perknerová

Do areálu mohou jen novináři. Je nás zhruba padesát. Tuzemských i zahraničních. A důvod naší přítomnosti má jediné jméno: Volodymyr Zelenskyj, prezident Ukrajiny. V přísném utajení a za mimořádných bezpečnostních opatření („Kam jdete? Okamžitě se vraťte do skupiny!“, zní po vzdálení se od hloučku novinářů na druhém nádvoří) čekáme na vzácného hosta.

Pozvání do Prahy Volodymyr Zelenskyj dostal při dubnovém pobytu prezidenta Petra Pavla v Kyjevě a Dnipru. Jeho blížící se přílet v sedm hodin večer potvrdila prezidentova mluvčí Markéta Řeháková, krátce před tím o návštěvě Česka informoval na twitteru i samotný Zelenskyj.

Tématem Zelenského jednání v Praze bude obrana, blížící se summit NATO ve Vilniusu či evropská a euroatlantická integrace Ukrajiny.

„Návštěva ukrajinského prezidenta má být vyjádřením ocenění podpory, kterou Česká republika poskytuje Ukrajině od začátku ruské agrese, a přinést vzájemné ujištění, že tato podpora bude pokračovat. Na jednání mezi čtyřma očima by prezidenti měli koordinovat své postoje před summitem NATO ve Vilniusu, kde se očekává diskuse mimo jiné o bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu,“ uvedl Matěj Křístek z tiskového odboru Kanceláře prezidenta republiky.

Rámy a psi

Všude seznamy, několikanásobná kontrola občanských průkazů, bezpečnostní rámy a také speciálně vycvičený pes, který čichem prověřuje bágly kameramanů. A pak dlouhé čekání. Na muže, jenž loni po ruském útoku na Kyjev vzkázal Američanům: „Potřebuji munici, ne odvoz.“

Zelenskyj do Česka dorazil před osmou večer, letěl vojenským speciálem z Bulharska. V Praze se kromě s Petrem Pavlem setká s premiérem Petrem Fialou a zavítá i do Senátu. V pátek by měl odletět do Turecka.

Novináři na Pražském hradě očekávají přílet ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.Zdroj: Deník/Kateřina Perknerová

Od 24. února 2022 stojí v čele národa, který se brání invazi Putinových vojsk. Státy NATO se za Ukrajinu jednoznačně postavily, dodávají přepadené zemi tanky, raketomety, děla, obrněná vozidla, munici.

Premiér Petr Fiala koncem června oznámil, že z českých vojenských skladů letos bylo vydáno mimo jiné 24 tanků, 76 vozidel BVP, téměř 60 tisíc nábojů pro kanony a houfnice, 650 protitankových řízených střel nebo 16 vozidel protivzdušné obrany.

Největší dodavatel zbraní, jímž jsou USA, zatím váhá s uvolněním bojových stíhaček. Prezident Petr Pavel, jenž dnes na Hradě Volodymyra Zelenského také přivítá, se vyslovil pro tento typ vojenské pomoci.

Důvod návštěvy

Volodymyr Zelenskyj přiletěl do Prahy před summitem NATO ve Vilniusu. Ten začíná 11. července za účasti jedenatřiceti lídrů členských států NATO. Na něm ale Ukrajina pozvánku do Severoatlantické aliance nedostane.

„Otázka vstupu Ukrajiny už není, jestli vstoupí, ale spíše kdy a za jakých podmínek. Teď běží válka a nikdo nechce Alianci zatáhnout do válečného konfliktu. Všichni zároveň souhlasíme s tím, že Ukrajina patří do euroatlantické rodiny států,“ říká v rozhovoru pro Deník český velvyslanec při NATO Jakub Landovský.

Čekání na Pražském hradě na přílet ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.Zdroj: Deník/Radek Cihla

To je ale pro ukrajinské vedení málo. „Očekávání naší společnosti nebudou naplněna,“ řekl šéf ukrajinské rozvédky Kyrylo Budanov listu The Times.

Zelenskyj se pravděpodobně vydal do zahraničí i proto, aby na summitu padl aspoň jasný příslib přijetí Ukrajiny do Aliance.