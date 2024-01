Národní technické muzeum (NTM) se musí vyrovnat s nezájmem uchazečů v tendrech na zajištění exponátů pro chystané železniční muzeum na Masarykově nádraží. Příkladem je neúspěšné hledání výrobce realistické makety koně, který by v expozici „táhl“ vůz koněspřežné železnice Hannibal, informuje web Zdopravy.cz.

Koněspřežka v Kerschbaumu v Horních Rakousích. | Foto: Se svolením Jan Šindelář/Zdopravy.cz

Do tendru na zajištění makety koně s odhadovanou hodnotou půl milionu korun se opět nikdo nepřihlásil. Šlo už o druhé výběrové řízení, první dopadlo loni na podzim stejně. Kůň v životní velikosti má být zpracován tak, aby proporcemi odpovídal vozu Hannibal; počítá se přitom i s nejmenšími detaily, například klapkami na očích.

Samotný Hannibal z koněspřežné dráhy České Budějovice – Linec restaurátora loni nalezl. Nejde přitom o originální vůz z časů koněspřežky, nýbrž o repliku z roku 1969. Po restauračním zásahu musí dle požadavků muzea působit dojmem léta provozovaného vozu, odřeninám musejí odpovídat i nové díly.

Velkou část zakázek se ale zadat nedaří. Dle informací ve věstníku veřejných zakázek byly bez zájemců (a tudíž vítězů) aktuálně uzavřeny tendry na renovaci interiéru čtyřnápravového rychlíkového osobního vozu Ca 4-5086 z roku 1931, výrobu modelů nákladního vozu ÖNWB Kohlenwagen mit Bremse z roku 1873, parní lokomotivy ČKD 456.0 a parní lokomotivy Škoda 476.0 s tendrem. Zajímavostí u poptávaných modelů je, že muzeum připouští jako materiál plast, musí ale i zblízka vypadat jako kov.

Stejně tak se nikdo nepřihlásil do tendru na zrestaurování kabiny lokomotivy S 489.0 (Laminátka) z roku 1966. Kabina má následně v muzeu sloužit jako vzdělávací modul, který bude veřejnosti přibližovat práci strojvedoucího.

Příprava nového Muzea železnice a elektrotechniky v prostorách bývalého depa na Masarykově nádraží je aktuálně největším projektem NTM. Muzeum by mělo své brány otevřít v roce 2028. Stát na to vyčlenil 1,7 miliardy korun, což podle vedení muzea kvůli inflaci stačit nebude.

NTM proto musí hledat úspory, navýšení rozpočtu ze strany státu není ve hře. „Nebude po stavební stránce realizováno vše, jak to máme navrženo v architektonické studii. Našli jsme možnost, jak dostavět část třeba deset let po otevření. A co se týká sbírek a restaurování, bohužel jsme museli vypustit stavbu repliky lokomotivy Moravia, což byla první lokomotiva, která na Moravu dojela. I to zůstane do budoucna dalším generacím,“ řekl v nedávném podcastu Cesty Zdopravy.cz Ksandr.