K neštěstí v železniční stanici Suchdol nad Odrou došlo v nepříjemném čase více než hodinu po půlnoci (podle pozdějšího údaje soudu to bylo patnáct minut po jedné, podle jiných pramenů patnáct minut před druhou, v každém případě však mezi jednou a druhou hodinou noční, což je čas, který není z hlediska soustředění právě optimální).

Přehlédli nesvítící návěstidlo

Rychlík R 47, vedený strojvedoucím Kučerou, přijížděl k Suchdolu nad Odrou ze Slovenska po železniční trati Přerov-Bohumín. Podle pozdějšího vyjádření soudu se Kučera ani vlakvedoucí Srbecký nevěnovali dostatečně trati, takže před stanicí přehlédli polohu nepřenosných návěstidel a návěstí, jež je měla upozornit na to, že oproti zvyklostem budou stanicí projíždět po vedlejší koleji.

Nebyla to zřejmě úplně jen jejich chyba. Varovat je měla světelná předvěst vjezdového návěstidla, na níž měla svítit výstraha, tedy signál k brždění a upozornění, že u dalšího návěstidla bude potřeba výrazně stáhnout rychlost. Předvěst ale nesvítila – i to mělo muže na lokomotivě varovat, protože plnou rychlostí směli pokračovat jen tehdy, pokud by na předvěsti svítila zelená. Pravděpodobně však kvůli noční hodině zařízení úplně přehlédli.

„Bylo konstatováno, že strojvůdce A. Kučera a vlakvedoucí J. Srbecký rychlíku R 47 konali svou službu nezodpovědně, nedbale a mechanicky. Strojvůdce nesnížil rychlost na předepsaných 40 km za hodinu, když zjistil, že předvěst vjezdového návěstidla je neosvětlena. Při pozorování vjezdového návěstidla spoléhal na topiče a mechanicky pokračoval v jízdě v domněnce, že pojede jako obvykle po hlavní koleji,“ uvedl podle dobového vydání Rudého práva později v rozsudku soud.

Vlakvedoucí podle téhož rozsudku návěstidla sice pozoroval, ale v rozhodném okamžiku také selhal; i když měl na dosah ruky záchrannou brzdu, kterou by následky nehody zmírnil, v danou chvíli za ni nezatáhl. Asi si ani neuvědomil, co vlastně vidí.

Výsledkem bylo neštěstí. Vlak se vřítil do stanice na přehozenou výhybku rychlostí až 92 kilometrů v hodině a vykolejil. Na místě zahynulo dvanáct lidí, 35 cestujících bylo těžce raněno (dva z nich zemřeli později v nemocnici), 71 lidí bylo zraněno lehce. „Škoda, která při vykolejení vznikla poškozením železničních vozů, byla odhadnuta na 13 milionů Kčs,“ uvedl ještě soud.

Za zmínku však stojí jedna věc: už několik týdnů předtím, než rychlík R 47 s tragickými následky vykolejil, došlo na železnici k jiné nehodě podobného typu. A zřejmě nebyla dostatečným varováním.

Stanice Suchdol nad Odrou leží na hlavní trati z Prahy do OstravyZdroj: Wikimedia Commons, Bosquete, volné dílo

Nehoda nebyla první

S pozoruhodným svědectvím ke zmíněné nehodě se před deseti lety přihlásili bratři Branislav a Dušan Lackové, kteří se oné osudné noci vraceli spolu se svou matkou a bratrem Igorem zmíněným rychlíkem z prázdnin na Slovensku. V té době byli děti, Branislavovi bylo devět, Dušanovi čtyři a a nejmladšímu Igorovi tři – ten si z tohoto důvodu nehodu nezapamatoval.

Jejich výpověď je zajímavá mimo jiné tím, že v ní vzpomínají také na to, že ke smrtelné vlakové nehodě došlo i tehdy, když na prázdniny teprve vyjížděli, tedy při cestě na Slovensko. Tato nehoda se odehrála na trati Zvolen Košice mezi stanicemi Lovinobaňa a Kriváň.

„V roce 1952 jsme vyjeli začátkem srpna z Prahy, kde jsme tehdy v Dejvicích bydleli, na Slovensko do Revúcej přes Zvolen a Jelšavu… Cestou náš vlak náhle zastavil zcela mimo jakoukoli železniční stanici. Po dlouhém čekání prošel vlakem průvodčí, který cestující informoval, že se před námi přihodilo železniční neštěstí a trať je neprůjezdná. Všichni měli vyčkat dalších pokynů. Po více jak hodinovém čekání dostali cestující informaci, že na trati mohlo dojít ke srážce nákladního vlaku a rychlíku, protože jely proti sobě na stejné koleji,“ vzpomínal na tento první incident Branislav Lacko (ve vzpomínkách si však zřejmě zmýlil u této první nehody datum, protože podle pracovníků Múzejno-dokumentačného centra Železnic SR došlo k této nehodě už 11. července 1952).

Podle něj naštěstí tehdy strojvedoucí obou vlaků situaci zaregistrovali a začali brzdit. Situace si všiml i železničář v malé zastávce Píla pod Javorom, která měla ve svém kolejišti výhybku, i když jen na slepou kolej. Přehodil tedy nákladní vlak na ni, aby rychlíku uvolnil cestu.

Ani to se bohužel neobešlo bez karambolu: strojvedoucímu se totiž nepodařilo plně naložený vlak na slepé koleji zastavit, takže ten vyjel na jejím konci mimo trať a lokomotiva i několik předních vagonů skončilo pod železničním náspem. Zahynul strojvedoucí a topič.

Rychlík, v němž cestovala rodina Lackových, i další rychlík v protisměru byly zastaveny, a protože trať byla kvůli havarovanému nákladnímu vlaku neprůjezdná, rozhodlo vedení drah o tom, že obě soupravy si vzájemně „prohodí“ své pasažéry, a pak se rozjedou zpět do svých výchozích stanic.

„Nastalo velké stěhování, které nebylo bez obtíží. Cestující se zavazadly museli překonat železniční násep jak při vystupování, tak při nastupování. Řada z nich měla s sebou malé děti, což byl i náš případ… Po cestě míjeli cestující z obou vlaků převrácenou lokomotivu a vagony a chodili kolem mrtvého strojvedoucího a topiče, jejichž těla byla již z trosek vyproštěna a ležela zakryta celtami z nedalekého, převráceného nákladního vagonu,“ vzpomínal Branislav Lacko.

Už tato nehoda naznačila, že zabezpečení československých tratí není bez kazu. Železnice však nijak zvlášť významně nezareagovala. A tak se stalo, že když se Lackovi vraceli z prázdnin strávených u otce pod Velkou Fatrou, nasedli právě do osudného rychlíku R 47, který 26. srpna 1952 po jedné v noci projížděl Suchdolem…

Spali jsme, pak se převrátil vagon…

„Při nastupování do vlaku při zpáteční cestě naše maminka několikrát opakovala, že nebude mít klid, dokud nevystoupíme v Praze šťastně z vlaku. Tatínek ji uklidňoval tím, že přece železniční neštěstí nastávají zřídka, jednou za několik let, takže je málo pravděpodobné, aby se nám nějaké opět přihodilo na zpáteční cestě,“ uvedl před deseti lety Branislav Lacko. Tatínek se ale mýlil…

Rychlík, v němž Lackovi cestovali, vyjel z Košic a přes Žilinu a Ostravu mířil do Prahy a byl přecpaný právě tak, jak prázdninové spoje bývají.

„Venku bylo horko a ve vlaku hrozné dusno, jako před bouřkou. Lidé stáli v uličkách a ti, co seděli v kupé, klimbali. K večeru došlo ve vlaku k roztržce, protože ti z uliček se domáhali místa v kupé, aby si mohli sednout. Tatínek proto našeho nejmladšího bratra položil na přihrádku pro zavazadla, mne si vzal na klín, a tak uvolnil dvě místa. Maminka, která seděla u okna, si položila hlavu na stolek u okna a postupně jsme všichni v kupé usnuli,“ vzpomínal Dušan Lacko. Všichni spali i ve chvíli, kdy došlo k vykolejení…

„Probudilo nás silné trhnutí vagonu a jeho nadskakování (pohyb vagonu po pražcích). Vzápětí se vagon v mžiku převrátil na bok, zavazadla, která byla nahoře v nosičích, vypadla dolů a zatarasila vchod do kupé. Okno v kupé se rozbilo, střepy se na nás sesypaly a jeden velký zasáhl naši maminku. Všichni jsme tím velkým nárazem byli vymrštěni ze sedadel a popadali jsme rovněž na dveře do kupé mezi zavazadla,“ líčil své vzpomínky z nehody Branislav Lacko.

V kupé přestalo svítit i nouzové světlo, takže nastala tma. Těsně po nehodě se všude rozhostilo ticho, pak však začali sténat a křičet první zranění. Branislav se spolu se svým otcem snažili dostat v převráceném vagoně k rozbitému oknu. Pomohl jim neznámý muž, který vytloukl zbytky rozbité okenní tabule a spolu s otcem Lackových vylezl na vnější bok vagonu. Další muž jim pak začal podávat děti i matku, která silně krvácela z tržné rány na hlavě. Tu jí ovázali otcovým svetrem.

„Přišel jsem k sobě až v okamžiku, kdy mě někdo tahal oknem, které bylo nade mnou. Vůbec jsem si neuvědomoval, co se vlastně stalo. Natáhl jsem ruce, za které mě někdo vytáhl nahoru a podal tatínkovi, který stál u převráceného vagonu. Potom ještě vytáhli z vagonu nejmladšího bratra Igora. Tatínek ho nesl v náručí, já jsem se tatínka pevně držel za ruku a společně jsme klopýtali přes koleje k nádražní budově. Třásl jsem se, doslova vibroval po celém těle, bylo mi hrozně špatně, zvracel jsem, bolela mě hlava a nosem jako by mi chtěl vytéci mozek,“ vzpomínal Dušan.

Záchranu provázela nezištná pomoc, ale i rabování

Vlak se nacházel téměř ve stanici, již osvětlovala nástupištní světla. Lokomotiva s tendrem a první čtyři vagony byly převráceny (rodina Lackových cestovala v posledním z nich). Další už naštěstí zůstaly na kolejích bez poškození.

Zranění z prvních vagonů byli dopraveni do nádražní budovy, několik železničářů z nedalekého depa vysadilo její vstupní dveře a použilo je jako improvizovaná nosítka, na nichž začali přinášet další raněné. Pak se objevily první sanitky a první pomoc začalo poskytovat i několik dobrovolných členek Československého červeného kříže.

Protože zraněných bylo velké množství, začali se k odvozu raněných hlásit i náhodní řidiči osobních aut, a jeden takový dovezl do nemocnice v Novém Jičíně také Branislava Lacka s jeho zraněnou maminkou a ještě jedním zraněným cestujícím, který naříkal, že v lůžkovém voze hned za lokomotivou zahynula jeho žena a malá dcerka.

Kromě lidí nabízejících okamžitě nezištně pomoc se bohužel vyskytlo dost i těch, kteří využili katastrofu jako příležitost k rabování. Přičemž kradli nejenom věci z rozbitých nebo opuštěných zavazadel, ale dokonce i stahovali hodinky a prstýnky raněným nebo mrtvým, kteří byli vytaženi z vlaku a zatím leželi vedle kolejí, než k nim dorazí pomoc. Konec rabování nakonec učinil bezprostřední policejní zátah.

Dušan s otcem a nejmladším bratrem vyvázli z neštěstí zdánlivě bez vážnějších zranění (o svých bolestech hlavy se hned nezmínil), takže zůstali na nádraží a ráno je spolu s dalšími nezraněnými cestujícími odvezl speciálně vypravený vlak.

„Při pohledu z okna vlaku jsem na nástupišti viděl rakve, ve kterých leželi ti, co nehodu nepřežili. Celou cestu až do Prahy jsme nemluvili, jen tatínek říkal, že mamince vyhazoval ze sukně chuchvalce sražené krve, která jí vytékala z hrozivé rány nad obočím. V nemocnici se ukázalo, že maminka měla pod tržnou ránou na hlavě a prasklou lebeční kost,“ uvedl Dušan.

Protože ani jeho bolesti neustávaly, skončil u lékaře, kde mu zjistili těžký otřes mozku. Ale zotavil se a po 14 dnech se z nemocnice v Novém Jičíně vrátili i jeho bratr s matkou. Rodina byla opět zpátky pohromadě.

Cestující okradla o odškodné měnová reforma

Soud, který skončil v prosinci 1952 těsně před vánoci, odsoudil strojvedoucího Kučeru na 4,5 roku a vlakvedoucího Srbeckého na 2,5 roku do vězení. Výpravčí stanice, jenž byl souzen spolu s nimi, byl nakonec viny zproštěn, protože podle verdiktu soudu žádný předpis neporušil a za nesvítící návěstidlo nemohl. Veřejného přelíčení se podle dobového vydání Rudého práva zúčastnili železničáři z celé republiky.

Československé dráhy sice nabídly cestujícím v havarovaném vlaku odškodné za úrazy i případné materiální škody, které utrpěli, ale jednání o jeho výši se protahovala. Nakonec tak došlo k tomu, že odškodné bylo vyplaceno až po měnové reformě, kterou komunistický režim provedl v květnu 1953. Výše finanční náhrady se přepočítala v poměru 1:50 a zmrzačení, okradení a ochuzení lidé dostali jen pár stokorun.