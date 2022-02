Stanjura ve svém projevu také upozornil na to, že navržené běžné výdaje rozpočtu, tedy celkové výdaje bez peněz na investice, jsou vyšší než celkové příjmy státního rozpočtu. Běžné výdaje představují 1690 miliard, výdaje na investice 203 miliard. Stanjura varoval před tím, že tento stav už se nesmí opakovat, protože pak by stát musel všechny investice financovat na dluh.

Dodatečné příjmy rozpočtu činí 62 miliard a vláda proti nim zapojila dodatečné výdaje 42 miliard korun. Polovina z těchto dodatečných výdajů půjde na důchody. Stanjura připomněl, že průměrný starobní důchod se od 1. června zvýší o 1017 korun. K růstu platů ve státním sektoru Stanjura řekl, že vláda nemá radost, že nemohla v tarifech přidat všem zaměstnancům, ale že i současné zvýšení jde na dluh. Vláda podle něj bude muset přistoupit k legislativním změnám, musí zeštíhlit stát, rušit agendy i formuláře a pak bude možné přistoupit ke snižování počtu tabulkových míst. Pak bude méně míst státních zaměstnanců, kteří pak budou moci mít vyšší platy, řekl.

Připomněl, že vláda se rozhodla ponechat platby za státní pojištěnce do systému zdravotního pojištění na úrovni loňského roku. "Rovnou odpovím na kritiku, že se to neopírá o změnu legislativy, odpovím: ano, tato kritika je oprávněná a pravdivá,“ konstatoval. Dodal ale, že za dobu působení současné vlády se nedá připravit ani prosadit patřičný zákon. Slíbil, že nejpozději přespříští rok předloží vládě příslušný návrh zákona. Pak ho dostane k projednání Parlament.

"To rozhodnutí nemá žádný vliv na zvýšení platů zdravotníků o šest procent,“ prohlásil. Vláda bude hledat způsob automatické valorizace plateb za státní pojištěnce.

Prezident Miloš Zeman k návrhu státního rozpočtu hovořil zhruba půl hodiny. Po příjezdu jej přivítala předsedkyně dolní komory Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). Návštěvu využil i ke krátkým zdravicím s některými poslanci, převažovali mezi nimi zákonodárci opozičního hnutí ANO. Hlava státu se vyjádřila k návrhu státního rozpočtu na letošní rok, který počítá se schodkem 280 miliard korun. Při odjezdu ze Sněmovny novinářům Zeman řekl, že se snažil svým vystoupením na plénu rozpočet drobně vylepšit.

Zeman i v minulosti do Sněmovny chodil při příležitosti prvního čtení návrhu rozpočtu. I dnes tradičně se mimo jiné přimlouval se za rušení daňových výjimek, které by podle něj přineslo miliardy navíc do státního rozpočtu. Kladl důraz na dostatečný objem peněz na investice.

Vládní návrh letošního státní rozpočtu podle Zemana není protiinflační, ale proinflační, a není ani prorůstový. Neruší žádné daňové výjimky, které stát stojí 380 miliard korun, řekl dnes Zeman poslancům. Vyzval členy dolní komory k obnovení vyššího zdanění příjmů fyzických osob, což by příjmy státu zvýšilo o 90 miliard korun. Státní rozpočet by tak mohl být přebytkový, uvedl prezident během zhruba půlhodinového projevu.

Zeman uvedl, že vládě i poslancům k takovým krokům chybí politická odvaha. Uznal ale, že pokud by vláda a poslanci takto dosáhli přebytkového rozpočtu, "vaši voliči vás zabijí". Prezident řekl, že podle většiny prognóz dosáhne růst české ekonomiky po překonání koronavirové krize tříprocentního růstu. Rozpočet by proto měl být zaměřen na splácení minulých dluhů.

Prezidenta do jednacího sálu přivezli na invalidním vozíku jeho dva ochránci za fanfár z opery Libuše, mluvil vedle řečniště. Po jeho projevu poslanci tleskali, Zeman jednací sál opustil.