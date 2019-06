Kdyby se Zuzana Čaputová a Miloš Zeman utkali o post česko-slovenského prezidenta, byli by velmi tvrdými soupeři a protipóly. Ale protože se federace už rozdělila, vypadalo jejich první včerejší setkání na Pražském hradě jako schůzka těch nejlepších přátel. Čaputová i Zeman nešetřili komplimenty a dávali najevo jen to, jak skvěle si rozumí.

„Chtěl bych ocenit velmi, velmi přátelskou atmosféru jednání,“ uvedl spokojeně český prezident, jenž na úplném počátku tiskové konference poblahopřál Čaputové k jejím pátečním narozeninám.

Zeman také poděkoval Čaputové za podporu jeho plánu na vybudování Českého domu v Bratislavě, kde, jak uvedl, se mu podařilo prosadit, aby jeho součástí byla i česká „hospůdka“. A dodal, že dům plánuje „do konce tohoto roku“ otevřít nejen s Čaputovou, ale i s jejím předchůdcem Andrejem Kiskou. „Nenarazili jsme při jednání na žádnou konfliktní otázku, ale přesto to nebylo nudné,“ dodal pak Zeman.

Slovenská prezidentka vrátila svému českému protějšku spršku komplimentů, když připomněla dvacáté výročí majetkového vyrovnání Česka a Slovenska. „Pan prezident Zeman jako premiér v tom sehrál velmi aktivní roli. Byl to možná začátek dalších konstruktivních a nekonfliktních vztahů mezi našimi zeměmi. Takže ještě jednou díky za to,“ uvedla Čaputová.

V jediném momentu zůstala Čaputová svá. A to když sice projevila zájem na pokračování co nejtěsnějších vztahů mezi státy Visegrádské čtyřky, ale současně vyslovila nepřímou kritiku Polska a Maďarska. „Musí to být ale při plném respektování a podpoře hodnot, které považujeme za velmi důležité, jako jsou hodnoty právního státu a nezávislé justice. Na tom samozřejmě musíme trvat a nesmíme z toho slevit,“ řekla Čaputová. Zeman však dal svůj nesouhlas najevo pouze řečí těla.

Koncert na kampě

Slovenská prezidentka zahrála do autu i otázku, v čem se s Milošem Zemanem neshodla. „V tématech zahraniční politiky, o nichž jsme hovořili, jsme na rozdílné názory zatím nenarazili. Nevylučuji, že v budoucnosti se to může stát. Je to přirozené,“ uvedla prezidentka.

Čaputovou v Praze vedle oficialit čekal na Kampě i rockový koncert slovenských i českých zpěváků.