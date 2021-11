„Tématem hovoru byla demise vlády. Prezident republiky a premiér se shodli, že se chtějí setkat osobně, považují to vhodnější než telefonát nebo videokonference,” oznámil na twitteru prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

Ústavní právník Jan Kysela řekl Deníku N, že prezident může podle jeho názoru přijmout demisi od premiéra jen osobně. Jiný postoj zastává další ústavní právník Marek Antoš. "Způsob doručení demise do rukou prezidenta není rozhodující, lze tak tedy učinit i bez osobního setkání. Svědčí o tom i dlouholetá ústavní praxe: do rukou prezidenta podávají prostřednictvím předsedy vlády demisi i jednotliví ministři, přitom ne vždy předseda vlády jejich demisi prezidentovi předal osobně, běžné je doručování úřední korespondencí," sdělil na dotaz ČTK. Doplnil, že demise by v zájmu právní jistoty v každém případě měla mít písemnou formu.

Poté, co bude dnes mluvit s Babišem a v sobotu se prostřednictvím videohovoru spojí s kandidátem formující se vládní koalice na premiéra Petrem Fialou z ODS, chce Zeman hovořit i s lídry dalších stran, které se dostaly do Sněmovny, "sestupně" podle jejich volebního výsledku. Následoval by tedy měli předsedové STAN, KDU-ČSL, SPD, TOP 09 a Pirátů.

Volby na začátku října těsně vyhrála koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) vedená Fialou před ANO, kterému ale připadlo o jeden mandát víc. Před volbami i těsně po nich dával prezident najevo, že šanci sestavit kabinet dá předsedovi ne nejsilnější koalice, ale strany či hnutí, kterým zůstal Babiš. Koalice označil za podvod na voličích. Zeman si myslel, že dosavadní premiér by se mohl pokusit sestavit většinovou vládu s ODS, nebo STAN, řekl už dříve Babiš, který se Zemanem krátce mluvil krátce po volbách a těsně před převozem prezidenta do nemocnice.

Lídr ANO ale už dříve řekl, že by takovou nabídku odmítl vzhledem k dohodě koalic Spolu s Piráty a STAN, které mají dohromady ve Sněmovně většinu 108 hlasů. Prezident podle Mynáře sleduje současná jednání o vládě a vyjádření jednotlivých aktérů. Předpokládá, že to bude otázka i nadcházejících rozhovorů s Babišem a Fialou, které se odehrávají "na čtyři oči". "To bude asi otázka rozhovoru s předsedou hnutí ANO, panem Babišem, protože jestli premiér veřejně tuto nabídku odmítl… Ale já za ty pány nemohu mluvit. Takže předpokládám, že toto bude jedno z témat, které spolu budou probírat," řekl Mynář Radiožurnálu.

V dobré náladě i kondici

Po přeložení z kliniky intenzivní medicíny na standardní pokoj rehabilitačního oddělení je Zeman podle svého nejbližšího spolupracovníka v dobré náladě i kondici, "šprýmuje", po celou dobu hospitalizace pracuje a sleduje povolební vývoj, v pokoji sleduje televizní zpravodajství. Mynář uvedl, že ze subjektivního hlediska podle něj Zeman potřebuje posílit motoriku a ochablé svaly. Zdravotní stav Zemana dnes posoudí lékařské konzilium, o jeho sestavení a činnosti má vedoucí prezidentské kanceláře informace jen z médií, s konziliem Hrad nekomunikuje.

Na dotaz, že se blíží možnost Zemanova přesunu z nemocnice do domácího léčení, nebo to vypadá na dlouhodobější hospitalizaci, Mynář uvedl, že to je otázka na lékaře. Doplnil, že v době zákazu návštěv kvůli zhoršující se epidemické situaci podle něj nemocnice vyšla maximálně vstříc a umožňuje návštěvy u Zemana jeho manželce a dceři, ze spolupracovníků jen Mynářovi.