Zeman by měl svěřit sestavení vlády někomu jinému, ukázal průzkum

Zdravotnictví - Zdravotnictví Sociální pracovník 24 000 Kč

Sociální pracovníci v oblasti péče o zdravotně postižené VEDOUCÍ ODLEHČOVACÍCH SLUŽEB A OSOBNÍ ASISTENCE. Požadované vzdělání: vyšší odborné. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 24000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Požadujeme:kvalifikační předpoklady pro výkon VOŠ/VŠ v oboru sociální práce, sociální politika, sociální pedagogika, sociální péče, sociální patologie, právo nebo speciální pedagogika (zájemce musí splňovat kvalifikační , předpoklady pro výkon pracovní pozice sociální pracovník podle zákona č. 108/2006, O sociálních službách dle ust. § 109 a § 110) , dobré organizační schopnosti, samostatnost a zodpovědnost, časovou flexibilitu, organizační schopnosti a systematičnost, komunikativnost, kreativitu, schopnost pracovat v týmu, zájem o obor a ochotu vzdělávat se, výborný zdravotní stav, zdravotní způsobilost, bezúhonnost (čistý trestní rejstřík), řidičský průkaz skupiny B, Výhodou: zkušenost s vedením pracovního týmu, zkušenosti s poskytováním osobní asistence u lidí s tělesným a kombinovaným postižením , Nabízíme: zajímavou a smysluplnou práci na celý úvazek, zařazení do 11. pracovní třídy, mzda od 24.000,- Kč podle doby praxe v oboru, dobré pracovní zázemí v neziskové organizaci působící více než 25 let, pružnou pracovní dobu, služební telefon a notebook, 7 týdnů dovolené Náplň práce:vedení týmu pracovníků odlehčovacích služeb a osobní asistence, zodpovídá za realizaci služby po odborné a provozní stránce, organizace práce asistentů odlehčovacích služeb a osobní asistence, část úvazku tvoří také přímá péče o klienty odlehčovacích služeb, Nástup:od 1.9.2018, V případě zájmu o nabízenou pracovní pozici zašlete do 18.5.2018 svůj strukturovaný životopis s motivačním dopisem na adresu: Mgr. Dana Kopecká, U Hvízdala 9, 370 11, České Budějovice nebo na emailovou adresu: kopeckad@arpida.cz Bližší informace na tel: 777 027 230, Výběrové řízení proběhne ve dvou kolech. První kolo proběhne bez účasti zájemců o zaměstnání pouze na základě zaslaných dokumentů a splnění kvalifikačních požadavků. Vybraní (postupující) zájemci z 1. kola výběrového řízení budou pozváni e-mailem do druhého kola k osobnímu jednání, které se uskuteční na konci května 2018., Zaměstnanecké výhody: 35 dní dovolené. Pracoviště: Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú., U Hvízdala, č.p. 1402, 370 11 České Budějovice 11. Informace: Dana Kopecká, +420 777 027 230.