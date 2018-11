Zeman by pověřil sestavením nové vlády opět Babiše

Kdyby poslanci nynější vládě Andreje Babiše (ANO) vyslovili nedůvěru, prezident Miloš Zeman opět pověří sestavením kabinetu Babiše. Zeman to dnes řekl v pořadu Týden s prezidentem na TV Barrandov.

Babiš může podle Zemana po vyslovení nedůvěry vládnout měsíce v demisi, a za tu dobu se situace uklidní. Že by poslanci vyslovili vládě ANO a ČSSD nedůvěru, ale prezident neočekává. Hlasování o nedůvěře vyvolala opozice kvůli kauze kolem výroků premiérova syna Andreje Babiše mladšího.

"Kdyby vzdor mému očekávání byla vládě vyslovena nedůvěra, tak pověřím po jeho demisi Andreje Babiše sestavením vlády," prohlásil Zeman. "Mám dva pokusy před sebou," dodal. Ústava mu podle něj umožňuje, aby vláda v demisi vládla několik měsíců. "A to už se situace opravdu uklidní," doplnil. Návrh na vyslovení nedůvěry vládě ale podle něj získá ve Sněmovně jen malou podporu.

Premiérův syn Andrej Babiš mladší řekl serveru Seznam Zprávy, že ho spolupracovníci jeho otce drželi kvůli kauze Čapí hnízdo na ukrajinském poloostrovu Krym, anektovaném Ruskem. Premiér médiím řekl, že jeho syn na Krymu byl, ale nebyl nikým unesen.

Uvedl také, že jeho dospělý syn i dospělá dcera jsou psychicky nemocní. Babiš mladší v reakci na to obvinil svého otce ze lži. "Moje prognóza - že to skončí, že se to rozplyne," řekl dnes ke kauze Zeman.

Opřel se do novinářů

"Stalo se stručně řečeno to, že pár revolverových novinářů přepadl v jeho švýcarském bytě duševně nemocného muže a zveřejnil záznam tohoto rozhovoru. Nestalo by se nic, protože ten záznam není příliš zajímavý, kdyby ten muž nebyl synem ministerského předsedy," uvedl Zeman.

I záznam rozhovoru podle prezidenta nasvědčuje, že je Andrej Babiš mladší duševně nemocný. "Je to docela obyčejný hyenismus odpovídající úrovni české žurnalistiky," prohlásil k reportáži prezident.

"Pražský dav si dnes jako obvykle zahuláká," doplnil Zeman v narážce na večerní demonstraci, kdy se na pražském Václavském náměstí sešly tisíce lidí, kteří požadovali demisi premiéra.

Se Zemanem se dnes sešel kvůli aktuální politické situaci předseda ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček. Žádná ze stran ale obsah jednání nekomentovala. Před Hamáčkem na Hrad dorazil i předseda poslaneckého klubu ANO a první místopředseda strany Jaroslav Faltýnek.

Novinářům řekl, že šlo o pravidelnou schůzku, kterou s hlavou státu absolvuje z titulu funkce šéfa zemědělského výboru. "Prezident nepovažuje tuto kauzu za důvod k odstoupení vlády nebo odvolávání vlády, spíš za mediální záležitost, ale on se k tomu určitě sám vyjádří," řekl novinářům Faltýnek.