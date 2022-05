Zeman schválil zapojení 103 Čechů do ukrajinské Mezinárodní legie

ČTK

Prezident Miloš Zeman schválil 103 českým občanům vstup do ukrajinských ozbrojených sil. Na twitteru to dnes uvedl jeho mluvčí Jiří Ovčáček. Premiér Petr Fiala (ODS) spolupodepíše vstup Čechů do ukrajinských ozbrojených sil ve všech případech, kdy žádost podpořily všechny příslušné úřady. ČTK to sdělil mluvčí vlády Václav Smolka.

Ukrajinští vojáci v obci Buča u Kyjeva | Foto: ČTK