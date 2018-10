Zeman: Je špatné, když ministerstvo stahuje památkovou ochranu z budov

Prezident Miloš Zeman dnešní projev při otevírání budovy Národního muzea po opravě soustředil jen na otázky péče o historické památky. Vzdal hold jeho autorům a vyzval současné politiky, především budoucí vedení pražského magistrátu, aby měli odvahu nechat stavět současné architekty, kteří by město obohatili. Kritizoval ministerstvo kultury za to, že z některých staveb, které jsou prohlášeny za kulturní památky, tuto ochranu snímá.

"Mám pocit, že my všichni něco dlužíme těm našich předkům, (kteří vybudovali Národní muzeum), položme si otázku, do jaké míry jsme my dokázali navázat na jejich práci," uvedl prezident. "Je samozřejmě krásné, když některé historické budovy rekonstruujeme, je už horší, když naše ministerstvo kultury občas stahuje památkovou ochranu z historických budov, mimo jiné i na Václavském náměstí," řekl.

Zeman mohl mít na mysli dům na rohu Václavského náměstí a Opletalovy ulice, který jeho vlastník před nedávnem demoloval, aby na jeho místě mohl postavit novou budovu. V tomto případě dům nebyl za kulturní památku prohlášen, ministerstvo ale po mnoha letech různých řízení odmítlo budovu za památku prohlásit, čímž cestu k demolici umožnilo.

Zeman také připomněl, že těm, kdo kolem budovy Národního muzea chodili v době okupace vojsky Varšavské smlouvy, připomínaly tuto okupaci stopy po střelách tanků. "A jsem velmi rád, že teď, když žijeme ve svobodné zemi, tyto stopy zmizely, a věřím, že už se nikdy nevrátí," uvedl.

Vzpomněl na Kaplického

Národní muzeum naopak během rekonstrukce usilovalo o to, aby stopy po kulkách na fasádě zůstaly - chtělo, aby zůstaly historickým mementem. Dnešní podoba fasády, kde jsou na sloupech stopy ve světlé, čisté fasádě jen naznačeny, je kompromisem historiků a památkářů. Přibyla ale nová pamětní deska, která na ostřelování muzea upamatovává.

Pan prezident se svojí paní zavítali na slavnostní otevření zrekonstruované Historické budovy Národního muzea. Mimořádné akce, pořádané v předvečer státního svátku a 100. výročí ČSR, se účastní i premiéři České republiky a Slovenské republiky. pic.twitter.com/r2jUaTQrMu — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 27. října 2018

"Je úplně špatné, když jsme nedokázali za řadu dlouhých let od listopadu 1989 obohatit Prahu s několika málo výjimkami o nové krásné budovy a místo toho stavíme prefabrikované škatule pro administrativní budovy," kritizoval Zeman pražskou výstavbu.

Vzpomněl na osud návrhu Národní knihovny od architekta Jana Kaplického. Z projektu nezbylo nic "kvůli politickým šarvátkám", řekl. "A něco podobného nás čeká i v budoucnosti a já bych jenom přál novému pražskému magistrátu, aby konečně našel odvahu preferovat moderní soudobé architekty, kteří Prahu obohatí na další staletí tak, jako to dokázali tvůrci Národního muzea," řekl.