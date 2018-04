Průzkum: Zeman je v kontaktu s občany, ale nedbá o důstojnost úřadu

Rybník v obci Lipovec na Blanensku se ve středu odpoledne zbarvil do fialova. Na místo přijeli hasiči i zástupci z odboru životního prostředí. „Neznámá chemická látka vtekla do rybníka a znečistila ho. Nasadili jsme sorpční hady do výpusti rybníka a odebrali vzorky vody,“ popisuje zásah hasičů tiskový mluvčí Jaroslav Mikoška.