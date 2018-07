Ministr Kněžínek: Účast ve vládě trestně stíhaného premiéra mi nevadí

Ministrem spravedlnosti byl dnes prezidentem Milošem Zemanem jmenován Jan Kněžínek, právník a dosavadní místopředseda Legislativní rady vlády. Na úřadu nahradí Taťánu Malou (ANO), která v pondělí podala po pouhých třinácti dnech ve vládě rezignaci kvůli podezření z plagiátorství ve svých diplomových pracích.

Zeman tak vyhověl návrhu premiéra Andreje Babiše (ANO). Kněžínka uvede předseda vlády do funkce ve středu ráno. Prezident už během dne avizoval, že Kněžínka na Pražském hradě přijme a následně ho jmenuje ministrem. Stalo se tak bez účasti médií.

Prezident republiky Miloš Zeman jmenoval v úterý dne 10. července 2018 podle čl. 68 odst. 2 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, Jana Kněžínka ministrem a pověřil jej řízením Ministerstva spravedlnosti. pic.twitter.com/8EhZBd2kpG — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 10. července 2018

Kněžínkovi nevadí účast ve vládě vedené trestně stíhaným premiérem. Novinářům to dnes řekl na Pražském hradě. Své funkci se chce Kněžínek věnovat naplno, bez ohledu na to, jak dlouho bude na ministerstvu působit.

Babiš čelí obvinění v souvislosti s padesátimilionovou dotací na stavbu farmy Čapí hnízdo. "Kdyby mi to vadilo, tak tady bezesporu nebudu stát. Já v tomto případě spoléhám na orgány činné v trestním řízení, na nezávislé státní zastupitelství, na nezávislé soudy. Nechme to rozhodnutí na nich," odpověděl ministr na dotaz, zda mu vadí účast ve vládě řízené trestně stíhaným premiérem.

Možnost vést ministerstvo spravedlnosti mu Babiš nabídl v noci na dnešek. "Doba, kterou jsem měl na rozmyšlení, byla tedy relativně krátká, ale právě proto, že se ve státní správě pohybuji už řadu let - v podstatě jsem byl náměstkem předtím ministra spravedlnosti, nyní ministryně spravedlnosti - tak jsem měl to rozhodování do jisté míry snazší, byť to nebylo rozhodování jednoduché," řekl Kněžínek.

Za priority označil ministr dokončení návrhů, které jsou nyní projednávány v Poslanecké sněmovně. Zmínil například nový zákon o znalcích nebo zákon o tlumočnících. V plánu má také plnit programové prohlášení vlády. "Největší úkol, úkol na celé volební období pro ministerstvo spravedlnosti, je pracovat na nových procesních předpisech, to znamená na novém civilním řádu, na novém trestním řádu, tak, aby se věci, na kterých se pracuje velmi dlouho, posunuly dopředu," dodal ministr.

Kabinet Bohuslava Sobotky (ČSSD) Kněžínka před třemi lety ustanovil prošetřovatelem protiprávního jednání členů vlády a dalších vysoce postavených činitelů. V této funkci Kněžínek řešil i případ úředníků ministerstva financí vedeného tehdy Babišem, kteří chtěli zjišťovat u Evropského úřadu proti podvodům informace k vyšetřování Babišovy dotační kauzy Čapí hnízdo. Kněžínek rozhodl, že Babiš zákon neporušil.

Malá v posledních dnech čelila obvinění z plagiátorství ve svých diplomových pracích. Její rezignaci odeslal Babiš dnes na Hrad spolu s návrhem jejího nástupce. Ráno před zasedáním kabinetu o svém rozhodnutí informoval předsedu koaliční ČSSD a vicepremiéra Jana Hamáčka. Ten novinářům řekl, že do nominací na místa ve vládě, která spravuje ANO, ČSSD nechce hovořit.