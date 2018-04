Zeman jmenoval náčelníka generálního štábu. Armádu povede veterán Opata

/VIDEO/ Krásný víkend v Praze. Kdo by se nepochlubil hezkou fotografií? Pro tuto partičku možná ale neproběhl přesně podle jejích představ. Na Letišti Václava sice začal i se uzavřel, ale na jeho konci místo do letadla muži nasedali do policejních aut. Během svého pobytu v "Matce měst" totiž napáchali dost zla. Číšníka z restaurace v centru zmlátili do bezvědomí a na krku mají i další napadení.