Zeman jmenoval šest generálů, dva navrhované vládou nepovýšil

Informační technologie - Informační technologie Programátor 25 000 Kč

Vývojáři softwaru FW Programátor. Požadované vzdělání: úso (vyučení s maturitou). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč, mzda max. 32000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Píšeš raději kvalitní kód než bastl s technickým dluhem? U nás totiž hledáme, Firmware programátora, Čti dál, pokud chceš:, vyvíjet a navrhovat embedded FW a SW v oblasti měření, regulace a automatizace, testovat a ověřovat výsledky vývoje, A pokud máš základní znalost HW, pak bys mohl i provádět drobné opravy…, Co neumíš, to tě doučíme, protože tento flek je volný i pro absolventy VUT FEKT nebo VUT FIT., Ale přesto než se přihlásíš, promysli si, jestli máš znalost:, programování mikrokontrolérů (Atmel AVR, ARM7), jazyka C/C++, znalost verzovacího systému (GIT/SVN), základní znalosti elektroniky, měření, základní znalosti softwarového inženýrství, zkušenosti s protokolem MODBUS; SPI, I2C, USART výhodou, znalost vývoje embedded zařízení, jednočipových mikrokontrolerů, znalost software CADSOFT EAGLE, znalost průmyslových sběrnic a protokolů (RS485, MODBUS, HART, MBUS...), , My jsme česká společnost zabývající se vývojem, výrobou a distribucí elektromagnetických průtokoměrů. Naše výrobky jsou používané ve více než 20 zemích světa a jsou vhodné k aplikaci v oblastech vodohospodářství, nakládání s odpadními vodami, zavlažování a v těžebním a chemickém průmyslu. Projekty, ve kterých se spojuje přesnost, efektivnost a moderní technologie, jsou pro nás výzvou., , A jaké to vlastně u nás je?, Žádný mega open space, žádný diktát korporátu, je nás jen pár a práce nás baví. Kousek od centra Brna najdeš firmu, kde je přátelská atmosféra, neformální přístup (takže košili nechej klidně doma) a sem tam zajdeme i na pivo…, , Co tě u nás bude dělat šťastným?, Záleží, co preferuješ. Máme tady neomezený přísun dobré kávy a chápeme, že se ti večery někdy protáhnou, takže se můžeme občas i rozumně domluvit na flexi pracovní době (ale ta "osmička" denně by měla padnout, to je jasné). K tomu smlouva na dobu neurčitou, stravenky (no dobře, není to jako od mámy, ale s plným břichem ti to půjde líp) a po čase ti přispějeme i na penzijní nebo životní pojištění., , Dej nám o sobě vědět! Životopis může být někdy nuda, tak jestli nechceš posílat klasické CV, klidně mrkneme na tvůj LinkedId profil nebo o sobě třeba nahraj video na YouTube. Když to bude vypadat slibně, pozveme tě na pohovor, ať zjistíme, jestli přeskočí jiskra. A pak to bude pecka!, , Jo a já jsem Veronika Veith, HR manager téhle firmy (tedy Arkon Flow Systems), A můžeš se se mnou spojit…, Mob: +420 731 658 433, www.arkon.co.uk, personalni@arkon.co.uk, skype: Personální Arkon, , Nabízíme:, Stravenky, příspěvek na penzijní nebo životní připojištění, prémie. Pracoviště: Arkon flow systems, s.r.o.-prac., Nováčkova, č.p. 418, 614 00 Brno 14. Informace: Mgr. Veronika Veith, +420 731 658 433.