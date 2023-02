„Kompetence prezidenta není vymezena pouze věcně, ale i časově. Je nepochybné, že nemohu nikoho jmenovat do funkce, která je obsazená, to je absurdní. Bude to kompetence až nově zvoleného prezidenta Pavla,“ zdůraznil Rychetský, kterému mandát končí až v srpnu, zatímco Zemanovi v březnu.

Předsedu ÚS jmenuje prezident ze stávajících soudců této instituce. „Kdyby dosluhující prezident někoho z existujících soudců jmenoval na obsazenou funkci, vznikl by problém, který by mohl způsobit jisté problémy uvnitř fungování Ústavního soudu," řekl Rychetský. „Nechci tomu věřit, že by to reálně nastalo,“ dodal.

Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský.Zdroj: ČTK

Jmenování soudců musí být priorita

Termín své schůzky s Pavlem zatím Rychetský nezná. Na setkání by ho rád požádal, aby za prioritu považoval jmenování nových ústavních soudců. V letošním roce totiž končí mandát nejen Rychetskému, ale dalším šesti jeho kolegům. „Je velice důležité, aby se to (jmenování nových soudců) stihlo - procedura není jednoduchá, může trvat i tři týdny, měsíc,“ řekl šéf ÚS a vyjádřil obavy z toho, aby soud zůstal usnášeníschopný v plénu. Připomněl, že situaci, kdy ÚS nemohl v plénu rozhodovat, už zažil. „Bylo by to velmi nepříjemné," řekl s tím, že k soudu ročně dorazí přes 4000 stížností a návrhů.

Podle Rychetského je důležité pamatovat při nominacích ústavních soudců na zachování hodnotové kontinuity soudu. "Ústavnímu soudu se daří celá ta léta držet laťku vysoko z hlediska ochrany lidských práv a svobod. To je jedno ze základních poslání Ústavního soudu,“ poznamenal.

„Kontinuitu by bylo vhodné zajistit tím, aby pan prezident pamatoval na to, že by možná bylo vhodné někomu ze současného sboru ještě umožnit opakovat mandát,“ naznačil Rychetský. Konkrétní jméno neprozradil, jen ubezpečil, že jeho se to netýká. Rád by, aby možnost zopakovat si mandát dostal některý z kolegů, kteří budou končit už letos na jaře. Někteří ale podle něj míří do akademické oblasti.

Soudce ÚS jmenuje prezident se souhlasem Senátu na dobu deseti let, přičemž opakování mandátu Ústava ČR nezakazuje. K 3. květnu skončí mandát trojici Milada Tomková, Jaroslav Fenyk a Jan Filip. Následně končí 4. června Vladimír Sládeček, 6. srpna Rychetský, o den později Ludvík David a 26. listopadu Radovan Suchánek.

Rychetský v souvislosti s obměnou uvedl, že ÚS čeká velký nával práce. Když v minulosti končil jeden či dva soudci, posledního čtvrt roku před odchodem už nepřijímali nové pracovní věci, aby odcházeli s čistým stolem. Aktuálně to podle Rychetského nebude možné a odcházejícím soudcům se interval k nepřijímání nových kauz zkrátí na polovinu, tedy na 1,5 měsíce před odchodem.

„Nápad nových ústavních stížností narůstá,“ vysvětlil s tím, že další případy ÚS očekává v souvislosti s prezidentskou volbou, až je vyřídí Nejvyšší správní soud. „Je otázka, jestli se podaří včas a plynule sbor soudců doplňovat. Je otázka, nebude-li to mít vliv na délku řízení před Ústavním soudem,“ varoval.