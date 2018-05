Zeman jmenuje Babiše premiérem. Je to nátlak na ČSSD, říká Stanjura

Představitele politických stran většinou nepřekvapilo vyjádření prezidenta Miloše Zemana, že jmenuje šéfa hnutí ANO Andreje Babiše podruhé premiérem ještě před koncem referenda v sociální demokracii o vstupu do vlády. Podle Babiše Zeman plní, co slíbil. Například ODS nebo Piráti ale prezidentovo prohlášení vnímají jako tlak na členy ČSSD, aby hlasovali pro vládní angažmá. Šéf poslanců ČSSD Jan Chvojka takový dojem nemá.

"Pan prezident plní slovo. Dal termín do konce června, takže to jde podle plánu," reagoval na Zemanovo vyjádření Babiš. Podle něj může jmenování ještě před koncem referenda zrychlit vytváření vlády. Ihned po skončení hlasování by mohl navrhnout prezidentovi nové složení vlády, která by poté mohla požádat Sněmovnu o důvěru.

Chvojka novinářům řekl, že Zeman už minulý týden naznačil, že Babiše premiérem jmenuje, proto ho informace nyní nepřekvapila. "Nevnímám to jako nějaký tlak na sociální demokracii," řekl také. Podle něj straníky při hlasování Zemanovy kroky neovlivní, rozhodující pro ně je vlastní přesvědčení, zda chtějí do vlády s ANO, nebo ne.

"(Zeman) řekl, že jej jmenuje, ať referendum dopadne jakkoliv. Takže je celkem jedno, zda o pár dní dříve nebo později. Našim členům by to mělo naznačit, že na nich nezáleží. Což mne za ně mrzí, nezaslouží si to," napsal předseda senátního klubu ČSSD Petr Vícha.

Podle ODS mělo jmenování premiéra ve druhém pokusu přijít mnohem dříve, Šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura připomněl, že Babišova první vláda podala demisi v lednu, proto považuje za úsměvné, že Zeman nyní mluví o snaze urychlit vznik nového kabinetu. "Spíš to vnímám jako nátlak prezidenta Zemana na hlasující sociální demokracii," řekl Stanjura.

I Piráti chápou podle předsedy Ivana Bartoše Zemanova slova jako tlak na to, aby sociální demokracie do vlády vstoupila. Poznamenal, že bylo zvykem, aby budoucí premiér přinesl prezidentovi slib podpory 101 poslance. Nyní je situace krok před tím, protože běží referendum ČSSD, konstatoval.

Lidovce stanovisko prezidenta nepřekvapilo. "Dalo se to očekávat, jde o způsob nátlaku na vnitrostranické referendum v ČSSD," uvedl předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. Členové sociální demokracie tak dostali na srozuměnou, že by měli podpořit vládu ANO s ČSSD za podpory komunistů.

Podle šéfa poslanců TOP 09 Miroslava Kalouska prezident Miloš Zeman rezignoval na dřívější zvyklosti, kdy jeho předchůdci i on sám vyžadovali, aby premiér měl zajištěnou většinu ve Sněmovně. Není tak vyloučeno, že v Česku i nadále bude vláda bez důvěry, řekl Kalousek novinářům. Zeman podle něj má do značné míry odpovědnost za nynější politickou krizi.

Podle místopředsedy STAN Víta Rakušana Zeman od začátku hraje svoji partii a jako zkušený politik vytváří různé tlaky. "Dává opět bianco šek Andreji Babišovi, myslím si, že si ho úplně nezaslouží," uvedl. I on míní, že prezident tak vyvíjí tlak na ČSSD.

Podle SPD má Zeman právo jmenovat premiéra, otázky, proč se k tomu odhodlal nyní, by měly směřovat na něj.

Podle předsedy sněmovního klubu KSČM Pavla Kováčika je na prezidentovi, kdy se premiéra rozhodne jmenovat. "Na designovaném premiérovi je, jak se vypořádá s tím, že to bude dřív, než skončí referendum v ČSSD," uvedl.

Ústavní právník Jan Kysela upozornil, že jmenování Babiše premiérem neznamená, že bude do týdne hotová vláda. Skončí ale období ústavního vakua, protože se začne z pohledu ústavního práva uskutečňovat druhý pokus o sestavení vlády. Kysela také řekl, že se může politicky posílit Babišovo postavení, protože získá jistotu, že bude premiérem.