Zeman jmenuje Babiše podruhé premiérem ve středu 6. června

Prezident Miloš Zeman jmenuje Andreje Babiše premiérem již příští týden, konkrétně ve středu 6. června. Poté předseda hnutí ANO dostane lhůtu na sestavení nové vlády. Babiš to oznámil dnes po jednání s hlavou státu na zámku v Lánech.

Zeman již dopředu avizoval, že ohledně jmenování Babiše podruhé premiérem nebude čekat na vnitrostranické referendum ČSSD. To má rozhodnout, zda strana půjde do vládní koalice s hnutím ANO. Sociální demokracie by měla mít jasno totiž až v pátek 15. června.

Hlava státu tak dostojí svému slovu a Babiše jmenuje premiérem o týden dříve. „Pan prezident mě jmenuje premiérem 6. června ve 14 hodin. Následně dostanu lhůtu na sestavení nové vlády,“ řekl novinářům po hodinové schůzce v Lánech premiér v demisi.

Zeman chce tímto termínem vytvořit tlak nejen na ČSSD, ale i na samotného Babiše. A vytvoření kabinetu tak urychlit.

Babiš také uvedl, že prezident bude chtít s novými členy vlády osobně mluvit. O důvěru pak bude chtít Sněmovnu požádat v týdnu od 10. července.

Zeman navíc nevyloučil, že se sněmovní schůze, na které budou poslanci hlasovat o důvěře nového kabinetu, osobně zúčastní.

Dnes v Lánech však Babiš se Zemanem o konkrétním složení vlády nemluvili. „Probírali jsme různé možnosti. Nějaká jména jsme zmínili, ale zatím to nechci komentovat. Já sám zatím nemám jasno. A to ani ohledně hnutí ANO,“ dodal Babiš.