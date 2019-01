Zeman ke kauze Huawei: Čína chystá odvetu, ohrožena je Škoda i Kellner

Prezident Miloš Zeman se tvrdě opřel do ředitele BIS Michala Koudelky a šéfa Úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnosti Dušana Navrátila (NÚKIB). Podle hlavy státu nemají důkazy, že by firma Huawei mohla ohrozit bezpečnostní zájmy země. Svým tvrzením tak ohrozili ekonomické zájmy Česka. Zeman to dnes řekl v pořadu TV Barrandov.

Zeman se podivil nad celou situací a uvedl, že kvůli této kauze mohou být v ohrožení investice jak Škody Auto, tak PPF miliardáře Petra Kellnera i zhruba 8,5 miliardy, které Huawei plánovala vložit do budování 5G sítí v Česku. K podobnému nedorozumění už nedojde, říká Petříček ke kauze čínského velvyslance Přečíst článek › Český prezident více věří vyjádření ředitele německého úřadu pro kybernetickou bezpečnost, podle něhož nejsou varování před Huawei podložena žádnými důkazy. "Aniž by měli důkazy, ohrozili naši pozici a naše ekonomické zájmy v Číně," uvedl Zeman na adresu Koudelky a Navrátila. Dnes se kvůli kauze sešli i ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD), předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS) a čínský velvyslanec Čang Ťien-min. Varování BIS i NÚKIB Podle NÚKIB varování před firmami Huawei a ZTE nemíří na běžné uživatele. Dotýká se primárně informačních a komunikačních systémů subjektů, na které dopadá zákon o kybernetické bezpečnosti. Varování podle NÚKIB neznamená bezpodmínečný zákaz uvedené technologie používat. Před Čínou loni koncem roku varovaly i české tajné služby. Podle Bezpečnostní informační služby (BIS) byli v roce 2017 výrazně aktivnější čínští zpravodajci, kteří působí pod diplomatickým krytím, a nátlakové metody k prosazování čínských zájmů využívali i kariérní diplomaté. Vojenské zpravodajství uvedlo, že čínský projekt Hedvábné stezky bude pro Evropskou unii zdrojem rostoucích obav. Kauza Huawei a ZTE: Úřad pro kybernetickou bezpečnost své povinnosti plní Přečíst článek › Kauza Huawei pokračuje. Čínský velvyslanec o naší schůzce lhal, řekl Babiš Přečíst článek ›

Autor: Redakce, ČTK