Předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS) dostal od prezidenta Miloše Zemana jeho holí. Uvedl to s úsměvem po společném obědě se hlavou státu a předsedou Sněmovny Radkem Vondráčkem (ANO). Incident se podle něj stal na závěr jejich návštěvy.

Předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) hovoří s novináři 14. ledna 2020 na Pražském hradě, kde se setkal s prezidentem Milošem Zemanem a předsedou Senátu Jaroslavem Kuberou (vlevo) na novoročním obědě | Foto: ČTK

"Pan prezident mně praštil hůlkou do hlavy, velice málo. Když jsme odcházeli, on mně poklepal na moji tvrdou hlavu. Takže nemůžu si stěžovat, bylo to příjemné," uvedl šéf horní komory. Podle něj to byla lepší scénka, než když hlava státu při oficiálním přijetí navigovala svou holí někdejšího premiéra Bohuslava Sobotku (ČSSD).