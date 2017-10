Zeman v sobotu na Hradě vyznamená Nohavicu a Sáblíkovou

Rychlobruslařka Martina Sáblíková, písničkář Jaromír Nohavica nebo vídeňský starosta Michael Häupl by měli v sobotu večer na Pražském hradě dostat státní vyznamenání. U příležitosti výročí vzniku samostatného československého státu se uskuteční na pražském Vítkově tradiční pietní akt a na Pražském hradě budou jmenováni generálové. Přísaha vojáků se letos přesunula na Moravu do Vyškova a Brna.

Vrcholem oslav bude, jako každoročně, pieta u památníku na Vítkově a předávání státních vyznamenání na Pražském hradě. Na Vítkov se vydají nejvyšší zástupci státu včetně prezidenta Miloše Zemana. Pieta se bude konat bez proslovů, oproti předešlým letům se podle mluvčího generálního štábu Jana Šulce změní choreografie.

V minulosti věnce kladli politici a zástupci různých organizací postupně, letos budou zařazeni do tří zástupů. Celý ceremoniál se tak urychlí, což nepochybně uvítá Zeman, který má potíže s chůzí a dlouhým stáním.

Odpoledne budou na Hradě jmenováni noví generálové. Vláda do vyšších generálských hodností navrhla současného ředitele Útvaru rychlého nasazení Libora Lochmana a ředitele moravskoslezských hasičů Vladimíra Vlčka. Povýšení by se mohlo dočkat také šest vojáků včetně zástupce náčelníka Generálního štábu armády Aleše Opaty a šéfa Vojenského zpravodajství Jana Berouna.

V minulých letech se také na Hradčanském náměstí konala přísaha vojáků. Ta byla letos přesunuta do Brna a do Vyškova, kde se uskuteční o den dříve. Podle ministerstva obrany žádali o přesun představitelé moravských regionů. Server Aktuálně.cz již dříve uvedl, že podle nejmenovaných armádních zdrojů chtěl změnu Hrad kvůli nabitému programu prezidenta. Zeman to odmítl, o přesun podle něj žádala armáda.

Předávání státních vyznamenání na Pražském hradě začne ve 20:00, následovat bude recepce. Na Hrad pravděpodobně opět nepřijdou rektoři vysokých škol, protože pozvání na oslavy, stejně jako v minulosti, nedostal od Zemana rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek. Že mu pozvánka nepřišla, potvrdil Bek Lidovým novinám.

Předseda České konference rektorů a rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima již dříve ČTK řekl, že on sám bude v zahraničí a ostatní rektoři o své účasti rozhodnou podle toho, zda budou všichni pozváni. Rektoři tak opět založení státu oslaví v sobotu dopoledne na Hradčanském náměstí u sochy Tomáše Garrigua Masaryka.

Zeman již dříve uvedl, že státní vyznamenání udělí Nohavicovi a Sáblíkové. Podle Zahraniční kanceláře města Vídně v Praze by měl Řád bílého lva dostat Häupl, a to za zlepšování a upevňování česko-rakouských vztahů.

Vláda Zemanovi navrhla vyznamenání hasiče Jana Odermatta, který podlehl zraněním z požáru lakovny ve Zvoli u Prahy. Mladá fronta Dnes uvedla, že mezi vyznamenanými bude i bývalý německý kancléř Gerhard Schröder a automobilový závodník Karel Loprais.

Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček ČTK dříve řekl, že Zeman dostal od lidí návrhy na udělení státních vyznamenání 195 osobnostem. Kromě občanských a vládních návrhů může vybírat osoby doporučené poslanci nebo senátory. Zeman každoročně u příležitosti státního svátku 28. října vyznamenává tři až čtyři desítky lidí.

Letošní aranžmá oslav na Pražském hradě bude podle Ovčáčka podobné jako v minulosti. Zeman se před samotným ceremoniálem s oceněnými setká. Na začátku slavnostního večera pronese projev, následovat bude dekorování vyznamenaných a recepce v prostorách Španělského a přilehlých sálů.