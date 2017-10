Zeman má nový samopal s Becherovkou. Na novináře

Prezident Miloš Zeman si návštěvu Plzeňského kraje pochvaloval. V Nepomuku mu totiž udělali radost novým originálním dárkem - dřevěnou maketou samopalu, který má jako zásobník lahev karlovarské Becherovky.

„Prosím pěkně toto je samopal, račte se podívat. Na tom samopalu je vypálený nápis na novináře, takže se můžete začít postupně stahovat dozadu, protože neumím střílet a nelekejte se, originální zásobník je tvořen lahví Becherovky,“ pokoušel se dnes vtipkovat Zeman.

Ze záznamu České televize bohužel není zřejmé, jestli už Zeman stačil ze zásobníku svůj oblíbený nápoj upít.

Zemanovi jsou novináři trnem v oku. Například minulý týden v sídle Rady Evropy prohlásil: „Vyžeňte kameramana, nebo ho zabiju,“ za což si vysloužil kritiku nejenom od žurnalistů.

Znám je například Zemanův kontroverzní výrok při květnovém setkání s jeho ruským protějškem Vladimírem Putinem v Číně. "Jsou tady jiní novináři? Novinářů je příliš mnoho, je třeba je likvidovat," řekl český prezident Putinovi při příchodu do jednacího sálu. "Není třeba likvidovat, ale snížit jejich počet, to ano," reagoval tehdy Putin.

Prezident dále vyzýval, aby lidé přišli k volbám.

„Po volbách podle ústavy svolám zasedání Poslanecké sněmovny a využiji maximální lhůty, což je 30 dnů, aby se do 30 dnů tato sněmovna sešla,” řekl dále prezident na tiskové konferenci.

Podle Zemana se totiž některé strany chystají sabotovat volbu předsedy poslanecké sněmovny.

"Já bych si přál, aby byl dostatek času na diskuzi," uvedl Zeman.

"Kdybych vypsal volby na září, jak mi navrhoval Andrej Babiš, tak protože by se všechny strany flákaly o prázdninách, nebyla by žádná kampaň a voliči by neznaly strany a program. Takhle se musely strany snažit.

Po 28. říjnu se v sestupném pořadí sejdu s vedením všech parlamentních subjetků," doplnil Zeman.

Zeman dále hovořil o tom, že nevede žádnou volební kampaň.

"Já sám nevedu volební kampaň, ale nemohu nikomu bránit, aby vedl kampaň na podporu mé kandidatury," reagoval tak na letáky s jeho podporou.