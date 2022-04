Když k takovému útoku dojde ze strany nejvyššího ústavního činitele, podkopávají se tím samotné základy demokratického právního státu,“ uvedl. Podle něj se omilostněním blízkého spolupracovníka Miloš Zeman ocitl ve střetu zájmů.

Přímá volba vyřadila vhodné kandidáty

Na dotaz, zda řada Zemanových kroků za posledních devět let a ten poslední obzvláště povede k reflexi jeho voličů a uváženějšímu výběru příští hlavy státu, odpověděl, že si to netroufá posuzovat. A dodal:

Senát by měl kvůli Balákovi vyzvat Zemana k abdikaci, říká klub ODS a TOP 09

„Přímá volba podle mě nepřinesla pozitivní výsledky, protože všelidová volba má přinejmenším dvě velká úskalí. První je volební zákon, který stanoví, že na prezidentskou kampaň lze v prvním kole vydat čtyřicet a v druhém dalších deset milionů korun. Už tento samotný fakt vyřazuje ze soutěže mnoho velmi případných kandidátů, kteří těch padesát milionů prostě nemají. Druhým faktem je, že přímá volba nutně vyžaduje dost velkou míru demagogie, populismu, podbízení se. Ztrácí se tím důstojnost, která úřadu prezidenta náleží.“

Putin je lidská zrůda

Šéf Ústavního soudu, který po dvaceti letech ve funkci příští rok bude končit, se také obsáhle věnuje ruské agresi na Ukrajině. „Pro mě je Putin válečný zločinec, troufám si říci lidská zrůda. Rozpoutal poprvé od května 1945 válku v Evropě, v níž dochází k těžkým válečným zločinům. Myslím, že panu prezidentu Zemanovi jako každému normálnímu člověku nezbylo nic jiného, než odsoudit to, co se dneska na Ukrajině děje, co mají Putin a jeho kamarila na svědomí. To, co už více než měsíc v přímém televizním přenosu sledujeme, je skutečně něco tak hrozného, že je povinností celého civilizovaného světa nejen to odsoudit, ale postavit Putina, Lavrova a jejich generální štáb před mezinárodní trestní tribunál.“ To je také důvod, proč by si Pavel Rychetský přál zachování sankcí i po ukončení války.

Rusko je samoděržaví

„Uvědomuji, že Ruská federace nikdy nebyla demokratickým státem a zdá se, že v dohledné době ani nebude. Je to tradiční samoděržaví. Vypadá to, že odstranění Putina klasickou demokratickou cestou voleb není možné. Přesto si začínám myslet, že oligarchové, kteří ho vynesli k moci a díky tomu mají po světě vily, jachty a děti studující na prestižních univerzitách, si uvědomili, že Putin je pro ně zátěží, jež jim překáží v jejich životním stylu. Předpokládám, že dříve nebo později se ho pokusí zbavit. Samozřejmě to nedokážou bez spojení s tzv. siloviky, tedy vojenskými a zpravodajskými špičkami. Ale i ty si uvědomují, že jim Putin výrazně škodí,“ míní.

