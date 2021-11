Jednu ze společností nechal zapsat do obchodního rejstříku deset dní poté, co ho prezident omilostnil. Po zveřejnění informací v médiích se případem začne zabývat Městské státní zastupitelství v Praze.

Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček zopakoval, že Zeman vycházel ze zdravotních zpráv. Premiér Andrej Babiš (ANO), který rozhodnutí o udělení milosti spolupodepsal, nechá případ prověřit.

Zeman omilostnil Podroužka 14. září, tedy v den, kdy dopoledne přijel do pražské Ústřední vojenské nemocnice a zůstal tam osm nocí. Jeho stav i důvod hospitalizace byl v té době nejasný. Zastavil stíhání Podroužka za krácení daní se škodou 9,7 milionu korun. Navíc mu odpustil podmínku za to, že řídil v opilosti. "Pro mě to bylo obrovské překvapení, dál se k tomu vyjadřovat nebudu," sdělil serveru Podroužek.

Tvrdí, že původně o žádosti o milost ani nevěděl. Podala ji jeho matka.

Podroužek podle zjištění serveru nechal deset dní po udělení milosti zapsat do obchodního rejstříku českou pobočku společnosti EPI Private bank. Její mateřská firma sídlí v Dominikánské republice, i za ni sám Podroužek podle dokumentů z obchodního rejstříku jedná. Z notářského zápisu uloženého ve sbírce listin dokonce vyplývá, že v dubnu 2019 daňový ráj navštívil, aby firmu zapsal do tamního rejstříku. Působí také v dalších pěti společnostech, které mají sídlo v Brně, Praze a Olomouci. Stal se ředitelem, předsedou představenstva nebo jednatelem.

Podnikatel zdravotní zprávy serveru ukázat nechtěl. "Když jsem vylezl z nemocnice, řekli mi tři čtvrtě roku, a to bylo řečeno nadneseně, ale já si řekl, že se postavím znovu na nohy. Intenzivně pracuju tři hodiny ráno, pak jsou to už mechanické věci, třeba že se s někým potkám," uvedl jen.

Hrad to, z jakého důvodu prezident zastavil stíhání, když podnikatel může dále pracovat, nevysvětlil. "Panu prezidentovi byla k žádosti o milost vypracována podrobná informace, jejíž příslušná část vycházela i ze zdravotních zpráv, podle nichž žadatel je osobu trpící závažným a nevyléčitelným onemocněním s nepříznivou prognózou. Rozhodnutí prezidenta republiky milost udělit, nebo neudělit je zcela závislé na jeho úvaze a lze předpokládat, že vzal v potaz řadu hledisek, o kterých byl informován, a přihlédl především i k lékaři dokládanému zdravotnímu stavu žadatele,“ uvedl Ovčáček.

Prezidentské kanceláři žádost o milost postoupila ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO). Podle mluvčího úřadu Vladimíra Řepky nedala prezidentovi žádné doporučení, jak s ní má naložit.

Abolici spolupodepsal Babiš. Premiér podle svých slov nevěděl, že Podroužek přes údajný špatný zdravotní stav dál pracuje a řídí firmy. "Nezkoumal jsem to. Úředníci mi to dávají k podpisu, tyto věci nemám čas zkoumat," uvedl. Prověří, proč to nezjistili.

Kauze se budou věnovat i žalobci v hlavním městě. "Poznatky, které se v úterý (dnes) objevily ve veřejných sdělovacích prostředcích, se budeme zabývat. S ohledem na uplynutí krátké doby v současné chvíli bližší informace k věci poskytnout nelze," sdělil České televizi mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala.